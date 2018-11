Tour gestartet

Ravensburg - Adam Angst verstehen es, den Finger in die Wunden der Gesellschaft zu legen. Da werden Missstände im Privaten genauso angesprochen wie in der Gesellschaft. Eine Prise (schwarzer) Humor ist auch gerne mal dabei.

Mit dem zweiten Album „Neintology“ im Gepäck sind Adam Angst um Sänger Felix Schönfuss seit Donnerstag auf Tour. Station machen sie 2018 im Backstage in München (17. November) und Dynamo 21 in Zürich (18. November). Karten sind an der Abendkasse erhältlich. 2019 kommen sie am 1. März nach Stuttgart (Wizemann).