Tommy Haug im Interview

The Prodigy, Kraftklub und Arcade Fire stehen vom 22. bis 24. Juni beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck auf der Bühne. Neben etablierten Künstlern bietet das Festival aber auch dem musikalischen Nachwuchs eine Plattform. Als Sieger des diesjährigen SZene-Bandcontests tritt Tommy Haug mit seiner Band am Samstag, 23. Juni, auf der White Stage auf. SZene hat mit dem Musiker aus Pfullendorf über die Vorbereitungen auf die große Show gesprochen.

Tommy, was habt ihr in den vergangenen Wochen zu tun gehabt?

Seit dem SZene-Bandcontest hat sich so einiges getan. Ich war viel mit dem Booking für dieses Jahr beschäftigt und habe neue Songs geschrieben, von denen wir ein paar diesen Monat noch im Studio aufnehmen werden.

Womit wart ihr hauptsächlich beschäftigt?

Die neuen Songs stehen und sind aufnahmebereit. Wir proben schon fleißig für die kommenden Shows und natürlich für unser Highlight-Auftritt auf dem Southside-Festival. Nicht nur musikalisch arbeiten wir an uns, sondern auch an unserer Bühnenshow, die jedoch – wie unsere Musik – eher handgemacht und ehrlich sein soll.

Wie bereitet ihr euch auf das Southside vor?

Wir bereiten uns für jede Show so ziemlich gleich vor. Proben, proben, proben und dabei Spaß haben. Natürlich wird das Southside-Festival etwas ganz Besonderes für uns und wir werden hier die eine oder andere Überraschung in petto haben. Unser neuer Song „Let´s Get Lost“ ist schon etwas rockiger. Lasst euch überraschen.

Steht noch etwas auf der To-do-Liste, das ihr unbedingt erledigen müsst?

Fotografie und Videografie ist gebucht. Nun sind wir noch auf der Suche nach einem Transporter für unsere Ausrüstung und Instrumente.

Wer kommt mit und unterstützt euch beim Southside?

Natürlich sind unsere Freundinnen am Start. Familienmitglieder und Freunde dürfen da auch nicht fehlen. Auch an der Unterstützung unserer Fans sollte nichts fehlen.

Was denkt ihr, wie ihr den South-side-Freitag verbringen werdet?

Wir planen am Freitag ein bisschen auf der Landebahn zu musizieren und Werbung für unseren Auftritt am Samstag zu machen.

Ihr steht am Southside-Samstag auf der Bühne. Wen wollt ihr euch an diesem Tag noch anschauen?

Ich persönlich freue mich am meisten auf Gavin James (White Stage). Ich höre ihn schon länger und habe ihn vergangenen Oktober in München gesehen und war begeistert. Ansonsten freuen wir uns auf Marteria (Blue Stage), The Offspring (Green Stage), George Ezra (Blue Stage) sowie Tom Walker & The Glorious Sons (Blue Stage).

Freiburg, Ulm, München: Ihr seid die Wochen vor dem Festival noch gut mit Konzerten eingespannt. Wie kriegt ihr das hin, das nicht in Stress ausarten zu lassen?

Unser Bandgefüge ist sehr familiär und wir halten gut zusammen. Stress ist dadurch kein Thema und falls was ist, bekommen wir uns ganz gut gegenseitig wieder runter. Man kann sehr viel im Proberaum proben, aber auf der Bühne lernt man das meiste und so gibt es in unseren Augen keine bessere Vorbereitung, als raus zu gehen und Gigs zu spielen. Wir können es kaum erwarten, bis es endlich heißt: „Hallo Southside, wir sind Tommy Haug!“