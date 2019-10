Tom Neuwirth: Conchita hat mich genervt

Von Schwäbische Zeitung und Thomas Heckmann

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 bei Ulm-West. Kurz nach 03.30 Uhr prallte ein in Richtung München fahrender Pkw aus noch ungeklärter Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges.

Der Pkw schleuderte nach dem Aufprall nach links in die Baustellenabsicherung. Der Autofahrer wurde schwer verletzt von Ersthelfer aus dem Unfallwrack gerettet, starb kurze Zeit später allerdings noch an der Unfallstelle.