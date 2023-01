Tom Hanks am Filmset „wie ein Buddha“

US-Schauspieler Tom Hanks (66) ist am Filmset „wie ein Buddha“. Der Schauspieler sei sehr meditativ, sagte der deutsch-schweizerische Regisseur Marc Forster der Boulevardzeitung „Blick“.

„Er kommt am Morgen und geht nie weg. Andere Stars verschwinden in ihrem Trailer, er bleibt sitzen. Wenn wir sagen, wir seien nun bereit, ist er schon da, und alles ist perfekt.“ Hanks („Forrest Gump“, „Sully“) sei der beste Schauspieler, mit dem er je gedreht habe. Der in Ulm geborene und in der Schweiz aufgewachsene Regisseur hat schon viele Stars in seinen Produktionen gehabt, etwa Brad Pitt in „World War Z“ 2013 oder Daniel Craig im Bond-Film „Ein Quantum Trost“ 2008. Mit Hanks hat er 2022 den Film „Ein Mann namens Otto“ gedreht. Er kommt im Februar in Deutschland ins Kino.

© dpa-infocom, dpa:230113-99-208066/2