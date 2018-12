Tipps für Geschenke in letzter Minute

Für Hobbyköche

Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte für die Theorie, dass sich Paare im Laufe der Zeit auch optisch immer ähnlicher werden, dann liefern ihn Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer. Mit ihren weißen, kurzen Haarschöpfen und den bunten Brillen sehen die beiden Schwaben aus wie Zwillinge. Das ist – gemäß der Theorie – kein Wunder, denn sie leben seit über 30 Jahren zusammen und sie kochen seit über 30 Jahren zusammen. Inzwischen sind die gelernten Journalisten die dienstältesten Köche im deutschen Fernsehen und haben für den WDR über 300 Sendungen gestaltet. Gekocht wird immer in der Küche ihres Apfelgutes im Nordschwarzwald.

Auch über 70 Bände und Bücher haben Martina und Moritz veröffentlicht. Das Jüngste, „Das Beste aus 30 Jahren“, ist soeben mit einer Goldmedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands (GAD) ausgezeichnet worden. Vorgestellt werden ihre persönlichen Lieblingsrezepte, die sich immer an vier Grundsätzen orientieren: Gutes Essen ist Kultur, muss nicht teuer sein, ist eine Frage der richtigen Produkte und die Basis für Gesundheit und Wohlbefinden. Die Kapitel reichen klassisch von den Vorspeisen bis zu Desserts und Kuchen.

Wie es heutzutage üblich ist, sind die meisten Gerichte mit schönem Bild übersichtlich auf einer Doppelseite angeordnet, dann erspart man sich das unpraktische Umblättern während des Zubereitens. Kleine Warenkunden oder persönliche Anekdoten begleiten die Rezepte. Egal ob Käsekuchen, Crostini, Griechische Zitronensuppe, Asiatisches Rührei, Loup de Mer in Salzkruste oder T-Bone-Steak – am liebsten würde man auf der Stelle loslegen.

(Kochen mit Martina und Moritz. Das Beste aus 30 Jahren. Becker Joest Volk Verlag, 2018. 192 Seiten, 28 Euro)

Für Kunstsinnige

Der berühmteste Künstler aller Zeiten hat der Welt kaum 20 Gemälde hinterlassen. Ein einziges genügte, um Leonardo da Vinci (1452-1519) unvergesslich zu machen: die „Mona Lisa“ mit diesem Lächeln, so rätselhaft wie vieles im Leben des Florentiner Meisters. Aber um die prominente Dame geht es ausnahmsweise nicht in dem exquisiten Kunstband aus dem Stuttgarter Belser Verlag. Es geht um „das Genie als Zeichner“. Noch bevor die abgebildeten Werke 2019 in der Londoner Queen’s Gallery gezeigt werden, kann man sie in aller Ruhe daheim unterm Tannenbaum studieren. Wenn das kein Geschenk ist ...

Der britische Leonardo-Experte Martin Clayton, Chef der Grafischen Abteilung in der Royal Collection, spreizt sich nicht mit langatmigen Abhandlungen. Nach einer kompakten Einführung in Leonardos Leben und Werk führt er durch die künftige Ausstellung und lässt uns staunen über die Fähigkeit des Künstlers, „auf Papier zu denken“. Zeit seines Lebens erforschte Leonardo zeichnend und notierend (in Spiegelschrift, weil er Linkshänder war und das Rätsel liebte), was ihn faszinierte: von der skelettierten Pranke eines Bären, die aussieht wie ein menschlicher Fuß mit Krallen, bis zu Schiffen und Waffensystemen, die er mal eben so entwarf.

Leonardo skizzierte alles Mögliche – muskulöse Männerarme und den Speck an einem Babyschenkelchen, einen Brombeerzweig und die Gebärmutter einer trächtigen Kuh, drollige Katzen im Schlaf und das abstrakte Wogen einer Sintflut. Er zeichnete Karten, Konstruktionen und immer wieder Pferde. Ein gewaltiges Reiterstandbild kam nie zustande. Aber das Zarte, nur Erdachte blieb uns erhalten.

(Martin Clayton: Leonardo da Vinci. Das Genie als Zeichner. Belser Verlag, 2018. 200 Farbfotos, 256 Seiten, 38 Euro.)

Für Fans fremder Welten

Der Münchner Autor und Drehbuchschreiber Daniel Speck („Meine verrückte türkische Hochzeit“) baut mit seinen Geschichten Brücken zwischen den Kulturen. Sein Roman „Bella Germania“ war das erfolgreichste deutsche Debüt im Jahr 2016. Auch sein neues Buch „Piccola Sicilia“ hat das Zeug zum Bestseller. Im Zentrum stehen drei Länder, zwei Familien und ein Mann namens Moritz, der ein Doppelleben führt. Der junge Deutsche kommt als Fotograf und Kameramann mit der Wehrmacht 1942 nach Tunis. Dort begegnet er der italienischen Jüdin Yasmina und ihrem Geliebten, dem Pianisten Victor, dem er zur Flucht verhilft. Doch als er sich selbst in Yasmina verliebt, gerät er in ein Dilemma.

Speck ist ein brillanter Erzähler. Er verbindet geschickt die fesselnde Liebesgeschichte im kolonialen Nordafrika zu Kriegszeiten mit Ereignissen in der Gegenwart. Manche Schauplätze im Roman erinnern an „Casablanca“. Von Kitsch kann aber keine Rede sein, zumal die Handlung teilweise auf wahren Begebenheiten beruht. Es geht um „Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten“, sagte der 49-jährige Schriftsteller in einem Interview mit der „Zeit“.

„Piccola Sicilia“ – so heißt das Einwandererviertel in Tunis, nur knapp 150 Kilometer von Sizilien entfernt, in dem Juden, Christen und Muslime einst friedlich miteinander zusammenlebten. Heute erscheint das fast als Utopie. Ein starkes Statement in unruhigen Zeiten und ein wunderbares Geschenk für alle, die gern in fremde Welten eintauchen.

(Daniel Speck: Piccola Sicilia. S. Fischer Verlag 2018, Paperback. 700 Seiten, 16,99 Euro.)

Für Freunde der Heimat

Die Welt geht unter. Oder, wie Marret zu sagen pflegt: „De Welt geiht ünner“. Das stimmt erstens und ist zweitens natürlich bedauerlich. Aber selten ist die Welt schöner untergegangen als bei Dörte Hansen in ihrem neuen Roman „Mittagsstunde“. Drei Jahre nach ihrem Erstling „Altes Land“, der – zu Recht – monatelang in den Bestsellerlisten stand, nun also das zweite Werk der norddeutschen Autorin, die den Leser in ihre Heimat entführt. Genauer: nach Brinkebüll, einem fiktiven Dorf auf der Geest in Nordfriesland. Altes Bauernland, über dem sich betonschwere Wolken türmen, „als müsste dieses Land noch flacher werden.“

Hansen erzählt von der seltsamen Marret mit ihren Klapperlatschen und ihrer Unkerei, von Großvater Sönke, der im alten Dorfkrug stur die Stellung hält. Von Lehrer Steensen, der den Bauernkindern das Plattdeutsch austreiben will. Und von Ingwer, der geflüchtet war, um im fernen Kiel Dozent der Ur- und Frühgeschichte zu werden und zurückkehrt in die alte Heimat, die ihn nie wirklich losgelassen hat.

Mit derselben Wärme und liebevollen Sorgfalt wie schon im ersten Roman, zeichnet die 54-Jährige ihre Figuren, erzählt von Verschrobenen und Versehrten, von einer Kraut- und Rübenkindheit, vom dörflichen Leben, das flurbereinigt und frisch geteert ein anderes wurde. Sie beschreibt das alles ohne jedes Klischee und rettet diese kleine Welt ein Stück weit vor dem endgültigen Untergang, dem Vergessen. Ein Geschenk für alle, die sich fragen, was Heimat ist und sein kann.

(Dörte Hansen: Mittagsstunde. Penguin Verlag, 2018. 320 Seiten, 22 Euro.)

Für Pflanzenfreunde

Soviel vorweg: Der Wow-Effekt dieses Buches ist hoch. Einmal auf dem Couchtisch platziert, greift vor allem der weibliche Besuch begeistert zu und seufzt dann beim Blättern: „Grüner Wohnen ist schon toll.“ Oder: „Das muss ich unbedingt auch mal machen.“ Womit dieses Buch seinen Zweck erfüllt, denn genau das will es: zum Einrichten und Dekorieren mit Pflanzen animieren. Seite um Seite kombiniert Ulrike Herzog ein Feuerwerk an Styling-Ideen mit leichten Texten, praktischen Tipps und kurzen Pflanzen-porträts. Prachtvolle Fotos zeigen, wie sich Wohnzimmer, Küchen und auch dunkle Flure in Naturräume verwandeln lassen. Der Lustfaktor, das nachzumachen, ist groß. Und spätestens beim Kapitel „Unverwüstliche Gewächse“ sinkt auch die Hemmschwelle. Denn der Autorin zufolge muss man nicht einmal ein Faible für Grünes haben, um mit Pflanzen zu wohnen („Der Grünlilie können Sie übel mitspielen, sie wird ihnen schnell und dauerhaft verzeihen.“) Echte Gärtner-Seelen werden erschaudern. Doch für alle, die ihren grünen Daumen erst noch entdecken und „Schöner Wohnen“ gerne lesen, ist es ein gutes Geschenk.

(Ulrike Herzog: Grüner Wohnen – Einrichten und Dekorieren mit Pflanzen. Christian Verlag 2017. 192 Seiten, 25 Euro.)