Till Brönner und Bob James legen neues Album vor

Bis zum Ende der Weihnachtsferien können sich Lehrer, Erzieher sowie alle anderen Mitarbeiter in Schule und Kita in Baden-Württemberg zwei Mal kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das bestätigt ein Sprecher von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf Nachfrage. Solche freiwilligen Tests waren in der bisherigen Strategie von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nicht vorgesehen, er hatte diese abgelehnt. Eisenmann hatte aber darauf gedrängt.