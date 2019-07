Til Schweiger dreht Actionfilm mit Bruce Willis

Schauspieler Til Schweiger (55) dreht einen Actionfilm mit Superstar Bruce Willis (64). Er werde in knapp zwei Wochen für den Dreh in den US-Bundesstaat Louisiana fliegen, sagte Schweiger am Montag in Passau.

In dem Film mit dem Titel „Run of the Hitman“ spiele er nicht den Bösen, sondern den Guten. „Eine Kampfmaschine.“ Dafür müsse er nun noch etwas trainieren.

Die Produzenten des Filmes hätten bei seiner amerikanischen Agentin angefragt, erzählte Schweiger. „Ich habe das Drehbuch gelesen, fand es super und habe Ja gesagt.“

Run of the Hitman