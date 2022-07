„Thor: Love and Thunder“: Der mit den Göttern tanzt

Das Barbarische zieht uns hinan. Erst vor wenigen Wochen kam der blutige Schlagetot-Metzelfilm „The Northman“ in die deutschen Kinos. Jetzt nun die galaktischen Wikinger und Walküren von Marvel.

Der vierte der „Thor“-Filme des Marvel-Universums – und nach „Thor: Ragnarok“ von 2017 der zweite unter der Regie des Neuseeländers Taika Waititi – schließt direkt an die Ereignisse von „Avengers: Endgame“ an, und Thor (Chris Hemsworth) – wieder in Form – verteidigt zusammen mit den Guardians of the Galaxy verschiedene Planeten, zwischen denen die weitere Geschichte von „Thor: Love and Thunder“ hin- und herspringt.

„Thor: Love and Thunder“ mutet an wie eine romantische Komödie

Waititi kann das „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) aber offensichtlich nicht ganz ernst nehmen. So gibt es immer wieder ironische Seitenhiebe auf Figuren und Handlungselemente. Und insgesamt mutet der Film an, als hätte Waititi Referenzen, Charaktere und Mythologie aus den „Thor“-Filmen der Marvel Studios entlehnt und sie dann aber in seiner ganz persönlichen und nicht übertragbaren Vision einer romantischen Komödie über die regenerative Kraft der Liebe verwendet.

Zu Beginn des Films werden aber ganz konventionell die Hauptfiguren eingeführt. Gorr (Christian Bale) verliert seine Tochter, was ihn von seinem Gott entfremdet und ihn zu einem Götterschlächter macht. Er war nicht böse, er wird aber zum Bösewicht des Films. Die dritte Figur ist die Rückkehr von Dr. Jane Foster. Sie hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium mit geringen Überlebenschancen.

Schließlich erlebt man, wie Chris Hemsworth in der Hauptrolle des Thor wieder einmal seine Muskeln spielen lässt, doch bald kommen auch seine weiche Seite und die Liebe in Form seiner ehemaligen Flamme, der Astrophysikerin Dr. Jane Foster (Natalie Portman) zur Geltung. Es dauert auch nicht lange, da ist sie gleichfalls mit Superkräften ausgestattet, und bald danach auch wieder mit dem nun ebenbürtigen Thor liiert.

Dieses Mal geht es gegen Götterschlächter Gorr

Gemeinsam müssen die beiden, zusammen mit der aus Ragnarok zurückgekehrten „Valkyrie“ (Tessa Thompson) und der steinernen Kreatur Korg (von Waititi gesprochen), gegen den Götterschlächter Gorr antreten, der von Bale mit mephistophelisch-schmeichelnder Bösartigkeit und Konsequenz gespielt wird.

Die Darstellung des „Weltraum-Wikingers“ Thor passt zwar hervorragend zu dem Stil von Chris Hemsworth, aber diesmal übertreibt er das Augenzwinkern vielleicht ein wenig und bietet eher eine Parodie des mythischen Helden im Allgemeinen. Schon in „Thor: Ragnarok“ hatte er mit der sozial unbeholfenen, hochnäsigen Seite des Charakters gespielt. Hier nun hat er eine ganze Weile mit einer Midlife-Crisis zu kämpfen und durchlebt die Trauer um verlorene Angehörige.

Der Star des Films ist Natalie Portman. Magisch und göttlich war Portman („Leon der Profi“, „Black Swan“) ja schon immer. Diesmal nun tritt sie, die eigentlich dunkle Haare hat, mit nordisch blonder Löwenmähne auf.

„Thor: Love and Thunder“ passt zur Disney-Zielgruppe

Erneut entwirft der neuseeländische Filmemacher, diesmal auch als Co-Autor des Films, ein buntes, rasantes Abenteuer, das seine dramatisch-düstere Herkunft in den Seitenhandlungen versteckt und sich auf eine eher leichte, fast parodistische Komödie über Teamwork und die Suche nach dem Sinn des Lebens konzentriert.

Das passt zur Disney-Zielgruppe: Dies ist ein Märchen für die Jugend, sanft und dem Disney-Stil entsprechend nie ernsthaft gewalttätig trotz der Kampfszenen mit unvermeidlichen Tötungen.

Die Idee, Screwball-Komödie und Gender-Trouble, den Krieg der Geschlechter und die Albernheiten der Identitätspolitik einzubauen, ist zwar modisch, hat aber Witz und Sinn.

Aber aus Russell Crowes Zeus, einem griechischen Göttervater, den es bei Marvel in die Nordische Mythologie verschlagen hat, so als würde Odysseus plötzlich bei den Nibelungen auftauchen, wird zu wenig gemacht. Die Dialoge sind eher schwach, eine Montagesequenz zu ABBA-Musik wirkt seltsam deplatziert.

Im Ergebnis ist „Thor: Love and Thunder“ damit ein souverän inszenierter, hochunterhaltsamer, oft lustiger und relativ erwachsener Film geworden. Diejenigen aber, die mehr als reine Unterhaltung wollen, die amerikanisches Pathos und Heldenernst wollen oder für die das MCU eine Art Religionsersatz geworden ist, dürften mit dieser Superheldenvariation und ihrer weichgespülten, braven Moral ihre Probleme haben.