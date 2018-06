Thomas Gropper leitet seit einem Jahr die Birnauer Kantorei

Sonntagvormittag im großen Saal des Augustinums in Meersburg: Aus dem ganzen Bodenseeraum kommen die Sängerinnen und Sänger der Birnauer Kantorei zusammen, klappen Notenständer auf, legen Noten, Bleistift und Wasserflasche bereit. Eine Woche vor dem Konzert gibt es noch einmal eine intensive Auseinandersetzung mit Händels Oratorium „Judas Maccabäus“ und Thomas Gropper, seit einem Jahr der neue Chorleiter der Kantorei, lässt nicht nach, dem Chor Beweglichkeit, schlanke Stimmführung und Überzeugungskraft zu vermitteln.

Doch zunächst werden die Stimmen geweckt und aufgewärmt, Vokale und Tonsilben in allen Lagen füllen den Raum, die Männer intonieren ein „bella donna“, bis es hell und geschmeidig klingt und die Damen überzeugt von dieser „Anrede“ sind. Wie jeder gute Chorleiter und Stimmbildner arbeitet Thomas Gropper viel mit Bildern, um Stimme und Körper in Einklang zu bringen und um die Vorstellungskraft seiner Sänger zu wecken.

Das Schwere soll leicht klingen

Da „Judas Maccabäus“ auf Englisch gesungen wird und der Chor das jüdische Volk repräsentiert, soll jeder und jede wissen, wie die einzelnen Sätze in die Geschichte eingebunden sind. Den bekanntesten Chor „See, the conquering hero comes“, der auch als „Tochter Zion, freue dich“ ins Kirchenliedrepertoire eingegangen ist, lässt Gropper zunächst von den Frauen auf „don, don“ singen, leicht, volksliedhaft, schlank soll es klingen, „ihr habt die Aufgabe, auch die Männer mitzureißen!“.

Unermüdlich vermittelt der Dirigent seine Vorstellung, singt Überleitungen, feilt an Koloraturen und Ausdruck, fordert hier einen bestimmten Affekt, dort eine instrumentale Färbung. Es herrscht eine konzentrierte und doch lockere Atmosphäre, beim letzten Durchgang vor der Pause verteilen sich die Sänger im Raum zur „gemischten Aufstellung“ – was bei dem doch merklichen Frauenüberhang ein bisschen schwierig ist.

Am kommenden Sonntag ist es so weit, dann musiziert die Birnauer Kantorei zum ersten Mal ein Händel-Oratorium in der Originalsprache mit historischen Instrumenten in der prächtigen Barockkirche: alle sind gespannt, wie das wirkt und wie es vom Publikum angenommen wird.

Georg Friedrich Händel, Judas Maccabäus. Sonntag, 27. September, 17 Uhr, Klosterkirche Birnau. Restkarten gibt es noch bei Kur und Touristik Überlingen, Tel. 07551 9471523 und an der Abendkasse. Um 16 Uhr gibt Thomas Gropper eine Werkeinführung in der Kirche.