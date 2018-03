Theatertage: Konstanz geht leer aus

Der Vorsitzende des Baden-Württembergischen Landesverbandes des Bühnenvereins scheint innerhalb kurzer Zeit fündig geworden zu sein. Ulrich von Kirchbach ist ganz nebenbei auch Kulturbürgermeister in Freiburg. Die letzten Tage dürfte er sich aber vor allem damit beschäftigt haben, ein Theater und eine Stadt ausfindig zu machen, die als Austragungsort der Baden Württembergischen Theatertage 2019 in Frage kommen. Jetzt allerdings ist klar, so Ulrich von Kirchbach, dass die nächste Theater-Landesschau in Baden-Baden stattfindet. Ulrich von Kirchbach bestätigt: „Sowohl Oberbürgermeisterin Margret Mergen als auch die Intendantin des Theaters, Nicola May, haben definitiv zugestimmt. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es nächste Woche in der entscheidenden Gemeinderatsitzung einen positiven Beschluss geben wird.“

Man kann dem Vorsitzenden des BW-Bühnenvereins nur wünschen, dass sich das bewahrheitet. Schließlich ist dem Ganzen eine wochenlange Hängepartie in Konstanz vorausgegangen. Dort sollten die Theatertage eigentlich stattfinden, es gab da aber noch ein kleines Problem: Der Konstanzer Intendant Christoph Nix hatte eine Verlängerung seines im Sommer 2020 auslaufenden Vertrags ins Spiel gebracht. Zur Begründung führte Nix an, gegen Ende seiner Intendanz stehe auch das Dreiländerprojekt „Theaterschiff“ auf dem Programm. Die Organisation zweier derart großer Festivals sei in der ihm verbleibenden Zeit nicht möglich.

Im Februar sah es noch so aus, als gestehe die Stadt dem Intendanten eine halbjährige Vertragsverlängerung zu. Dass der Gemeinderat sich in einer nicht-öffentlichen Sitzung dann doch dagegen aussprach, hat aus Sicht des Intendanten vor allem mit dem Konstanzer Kulturbürgermeister Andreas Osner (SPD) zu tun. Der ist nicht unbedingt ein Freund von Christoph Nix und meinte in einem Interview kurz vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung, eine Vertragsverlängerung von einer halben Spielzeit direkt vor einem Intendantenwechsel funktioniere nicht und könne das Theater praktisch lahm legen. Was der Kulturbürgermeister unter Umständen nicht bedacht hatte: Damit war auch Konstanz als Austragungsort der Theatertage lahm gelegt.