Theater in Stuttgart: „Platonow“ am Staatstheater

Stuttgart - Passt doch. Hier ein monströs langes Theaterstück, geschrieben von einem 17-jährigen Gymnasiasten, der den Grundstein für ein Leben als bedeutendster russischer Theaterautor der Moderne legte. Und dort Klemens Hegen, der gerade sein Regiestudium an der Theaterakademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg abschließt und am Stuttgarter Schauspiel zum Ende der Saison sein Gesellenstück abliefert. Ungekürzt könnte man mit Tschechows „Jugendsünde“ eine sieben- bis zehnstündige Inszenierung erarbeiten. Hegen reduziert aber entschieden und widmet sich kaum mehr als eine Stunde diesem unheilvollen Platonow.

Schon der Schüler Tschechow scheint eine Ahnung davon gehabt zu haben, dass an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ein epochaler gesellschaftlicher Umbruch bevorstand. Die industrielle Revolution veränderte das Leben der Menschen radikal. Verunsicherung, Angst und die Suche nach Halt waren Zeichen der Zeit. Die Menschen lebten, wie heute auch, in einem Zustand der angstvollen Erwartung. Da die Zeiten Parallelen aufweisen, landet man auch mit „Platonow“ ziemlich schnell in der Gegenwart und steht da mit einem intelligenten, aber auch antriebsarmen Dorfschullehrer. Platonow durchschaut alle und wohl auch sich selbst, zieht aber keine Konsequenzen. Im Gegenteil. Er lebt gelangweilt vor sich hin wie all diejenigen, die den heuchlerischen Moralapostel wegen seiner vermeintlich klaren Stellungnahmen bewundern. Dabei bezieht er gar keine Stellung, sondern ist lediglich mit einem selbstverliebten Intellekt ausgestattet.

Doch Klemens Hegen geht es nicht um die psychologische Grundierung des Platonow. Hegen inszeniert einen Gemütszustand, als sondiere er mit einer Sprachsonde im Untergrund des heutigen Zeitgeists. Gespielt wird auf einer weitgehend leeren Bühne: links ein Mikrofon, rechts eine ungepflegte Gartenparzelle. Dort erzeugt der Gitarrist, Cellist und Komponist Hannes Buder mit Cello und E-Gitarre atmosphärische Soundcollagen. Das passt zu Hegens Textcollage und dem somnambul anmutenden Spiel von Lia von Blarer, Leon Haller und Clara Liepsch.

Es sieht so aus, als habe Platonow sich völlig verabschiedet. „Warten auf P.“ könnte der Titel der Eröffnungssequenz lauten, in der Hegen mit Resten des Textes testet, wie das ist, wenn es so was wie Haltung in der Welt nicht mehr gibt. Das hört sich an, als hätten zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler zusammen mit dem Regisseur ein intensiv rhythmisches Sprechballett erarbeitet. Dies trägt allerdings nur die erste Viertelstunde. Dann ist Platonow auch in Stuttgart anwesend und ein sich verflüchtigendes Wesen. Die drei von der Ich-Tankstelle spielen auch weiterhin sehr konzentriert und schlüpfen für kurze Momente in die Rollen anderer Figuren, die in „Platonow“ eigentlich vorgesehen sind. Dummerweise geht es aber nur noch darum, wie man im Probenprozess Platonow-Konflikte und -Atmosphären umkreiste.