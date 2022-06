„The Outfit“ im Kino: Der Schneider der Mafia

Wenn ein Filmgenre im Kino sehr stark dominiert, findet mit der Zeit gerne mal ein Kontrastprogramm wachsenden Zulauf: So haben sich neben all den Superheldenspektakeln zuletzt wieder ganz klassische Krimis eine erfolgreiche Nische gesichert.

Setzten Agathe-Christie-Neuverfilmungen wie “Mord im Orientexpress” dabei neben dem altmodischen Charme ihrer Handlung auch auf eine imposante Optik, bestach das immense erfolgreiche “Knives Out” allein mit seinem Ensemble und den obligatorischen überraschenden Wendungen.

„The Outfit“ mutet wie ein Kammerspiel an

„The Outfit“ treibt diese Reduktion aufs wesentliche jetzt noch weiter voran: Das gesamte Geschehen konzentriert sich hier auf einen einzigen Schauplatz. Das lässt vermuten, dass es sich um die Verfilmung eines Theaterstücks handelt, tatsächlich steckt dahinter der aber eine Neuschöpfung des Schriftstellers Graham Moore, der für seine Drehbuchadaption zu „The Imitation Game – ein streng geheimes Leben“ 2105 einen Oscar erhielt. Mit „The Outfit“ präsentiert er nun sein Regiedebüt.

Dieses hat Moore im Jahr 1956 in seiner Heimatstadt Chicago angesiedelt – und dort im Geschäft des Herrenschneiders Leonard Burling (Mark Rylance). Der Brite hat in der legendären Londoner Savile Row sein Handwerk gelernt, ist dann aber aus Gründen, die sich erst im Laufe des Geschehens erschließen werden, nach Amerika umgesiedelt.

Burling nimmt sein Handwerk äußerst ernst und betont, dass er kein einfacher Schneider sei, sondern ein „cutter“, der jeden Anzug wie ein kleines Kunstwerk in Angriff nimmt. Von der Kunst allein ernährt sich Burling allerdings nicht, denn der doppeldeutige Titel bezieht sich nicht nur auf seine Anzüge sondern auch auf ein mächtiges Mafia-Netzwerk. Mitglied dieses „Outfits“ ist auch die örtliche irische Mafia, die Gefallen am Laden von Leonard gefunden hat.

Eine Tonband-Aufnahme bedroht in „The Outfit“ die Mafia

Sie bestellt dort nicht nur Anzüge sondern nutzt das Geschäft auch als eine Art Postlagerstelle. Der Brite will davon aber nichts wissen und rät auch seiner Assistentin Mable (Zoey Deutch), sich nicht mit Richie Boyle (Dylan O’Brien), dem Sohn des Mafiabosses, einzulassen. Doch May, die von Burling wie eine Tochter betrachtet wird, will raus aus dem Viertel, in dem sie aufgewachsen ist, und die Welt entdecken anstatt eines Tages den Laden zu übernehmen.

Für den Moment haben sich jedoch alle Akteure miteinander arrangiert – bis es zum offenen Konflikt zwischen den Boyles und der konkurrierenden Familie der LaFontaines kommt. Gegenstand des Streites ist eine seinerzeit brandneue Technik: eine Tonbandkassette, auf der ein Verräter entlarvt werden soll, der sich im Auftrag des FBI bei der Familie eingeschlichen haben soll.

Die Kassette landet schließlich im Geschäft von Burling – zusammen mit dem angeschossenen Richie. Francis (Johnny Flynn), ein enger Vertrauter des Mafiabosses, zwingt Leonard nun, den Verwundeten im Wortsinne wieder zusammenzuflicken. Damit wird Burlin unweigerlich immer tiefer in den Kampf der Mafiafraktionen hineingezogen.

Doch wer ist der Verräter? Dafür muss zunächst noch ein Abspielgerät für die gefährliche neue Technik aufgetrieben werden…

„The Outfit“ garantiert spannende Unterhaltung

Wer spielt hier welche Rolle, wer hintergeht wen, welche Allianzen formen und lösen sich? Gut inszeniert sind diese Fragen bei einem Thriller ein zuverlässiger Handlungsgarant. Moore inszeniert dieses etablierte Thema im Stile eines Kammerspiels und hochstrukturiert: Schrittweise werden immer weitere Figuren dem zunächst sehr kompakten Ensemble hinzugefügt und bekannte Figuren offenbaren mit der Zeit zuvor unbekannte Seiten.

Für den Theater-Erfahrenen Briten Mark Rylance ist die Hauptfigur eine Paraderolle, die etwas an seinen Auftritt in „Bridge of Spies – der Unterhändler“ erinnert, wo er eine unscheinbare Figur verkörperte, die allerdings einiges zu verbergen hatte. Für diese Rolle erhielt der 62-Jährige 2016 einen Oscar als bester Nebendarsteller.

Seine Hingabe an das Schneiderhandwerk nimmt man ihm in „The Outfit“ voll ab, doch blitzt auch hier in den Augen von Rylance immer wieder auf, dass er mehr Durchblick hat als er vorgibt.

Spannende Unterhaltung ist somit garantiert, und wer die Möglichkeit hat, sollte sich den Film im Original gönnen, in dem Burlings vornehmes Englisch merklich mit dem schnoddrigen Amerikanisch der Gangster kontrastiert – und in dem es mit fortlaufender Handlung auch noch überraschend eine weitere Sprache zu hören gibt….