„Tatort“-Kritik: „Was wir erben“

Die „Landvogtei Bei Geli“ in Dürnast ist ab dem 26. April in der TV-Koch-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel eins zu sehen. Die für ihre regionale, gut bürgerliche Küche im Landkreis bekannte Wirtin „Geli“ tritt gegen vier weitere Köche aus Bad Waldsee, Ulm, Neu-Ulm und Gundelfingen an. Sie erzählt vorab, wie es zur Teilnahme kam und wie sie die Dreharbeiten mit Fernsehkoch Mike Süsser erlebt hat.

Die erste Anfrage befördert Geli einfach in den Müll Die erste Anfrage zur Teilnahme an der TV-Koch Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ ...