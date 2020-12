„Tatort“-Kritik: Unter Wölfen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Rund 9000 Euro Schaden sind am Donnerstagmittag auf der A7 entstanden. Gegen 12.20 Uhr war eine 33-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau wollte sie von der Autobahn abfahren und bremste ihr Auto ab. Ein BMW-Fahrer hinter ihr erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall schleuderte der Wagen der 33-Jährigen quer über beide Fahrstreifen und krachte in die Mittelleitplanken.