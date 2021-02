„Tatort“-Kritik: Rettung so nah

Von Schwäbische Zeitung

Eine illegale Party feierten sechs Gäste in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Innenstadt. Gegen 1.15 Uhr meldeten mehrere Anwohner bei der Polizei eine Ruhestörung. Eine als Prinzessin verkleidete Person hielt offensichtlich eine Musikbox aus dem Fenster. Die laute Musik war in der gesamten Wagnerstraße zu hören. Vor Ort beendete eine Streife des Polizeireviers Ulm-West die Party.

Außer der Prinzessin waren noch weitere Gäste anwesend.