„Tatort“-Kritik: „Rebland“

Sie sind wieder da. Nach langer Corona-Pause drängen die jungen Aktivisten von Fridays for Future zurück auf die Straßen. In aller Welt, vor aller Augen zeigen sie, wie kompromisslos sie ein Ziel durchgesetzt sehen wollen: Die von Menschen verursachte Aufladung der Atmosphäre mit Kohlendioxid, Methan und Distickstoffmonoxid muss aufhören. Nicht in 30 Jahren, sondern am besten sofort. Es geht um eine lebenswerte Zukunft für die protestierende Generation.