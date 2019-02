Tatort-Kritik: Murot und das Murmeltier

Im kleinen Saal des Gasthauses Stern im Bad Waldseer Ortsteil Reute sitzen drei Dutzend CDU-Mitglieder und Sympathisanten an langen Tafeln. Die Röschen auf dem Tisch erinnern daran, dass Valentinstag ist. In einem Winkel neben der Tür hängt ein Holzkreuz an der Wand, daneben eine vergoldete Uhr, die eher in ein rustikales Wohnzimmer passen würde. Viel helles Holz und indirektes Licht sorgen für ein warmes Ambiente. Die CDU vor Ort stellt an diesem Abend ihre Kandidaten für den Kreistag auf.