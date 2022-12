Tatort-Kritik: Letztes Solo für Karow

Tatort: Das Opfer (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) – Eigentlich müsste diese Folge „Die Opfer“ heißen, weil gleich mehreren Personen übel mitgespielt wird. Zum einen natürlich dem Erschossenen, der in einem Berliner Waldstück aufgefunden wird und sich als Kommissar Karows (Mark Waschke) alter Jugendfreund Maik herausstellt. Schnell wird klar, dass es damals mehr war als eine normale Freundschaft, was die beiden Jungs verbunden hat. Die traumatische Erfahrung macht beide zum Opfer, aber sie sind nicht die einzigen.

Der Tatort am Sonntag hat ein geniales Drehbuch

Nach dem spektakulären Ausstieg von Meret Becker als Kollegin Nina Rubin im Mai darf Karow in dieser Folge viel von sich selbst preisgeben und tiefe Blicke in sein Seelenleben gewähren. Plötzlich wird klar, warum dieser Kommissar so tickt wie er tickt und immer etwas sperrig daherkommt. Wie gesagt, alles beginnt mit dem toten Jugendfreund. Karow, der eigentlich Sonderurlaub wegen übermäßiger Belastung hat, erhält einen Brief von Maiks Witwe und beginnt auf eigene Faust zu recherchieren. Der Freund, den er 30 Jahre lang nicht mehr gesehen hat, war auch für die Polizei tätig. Undercover, in dubiosen türkischen Zuhälter- und kriminellen Clankreisen, in denen Homophobie alltäglich ist.

Das geniale Drehbuch stammt von Erol Yesilkaya, der auch den mit einem Grimme-Preis ausgezeichneten „Tatort: Meta“ geschrieben hat. Regisseur Stefan Schaller schafft es, den Berliner Ermittler ohne große Nebenschauplätze ins Zentrum zu rücken. Der kriminalistische Alleingang hat auch Vorteile: Kein privates Gequatsche mit den Kollegen, keine langatmigen Büroszenen. Nur mit Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai) hat Robert Karow Kontakt. Immer tiefer gerät er in die Fänge des Clanchefs, immer mehr übernimmt er die Rolle von Maik. Harte Kost wird da präsentiert, eine brutale Szene jagt die nächste.

Der Clan agiert nicht gerade zimperlich. Davon abgesehen: „Das Opfer“ lohnt sich, allein schon wegen der bis in die kleinste Nebenrolle genialen Besetzung. Allerdings wird das dann Karows letzter Alleingang gewesen sein – in Kürze wird in Berlin wieder im Team ermittelt. An Mark Waschkes Seite steht dann Corinna Harfouch.