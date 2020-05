„Tatort“-Kritik: „Gefangen“

Von rz

Am Sonntagnachmittag hat sich bei Gschwend ein schlimmer Motorradunfall ereignet. Drei Menschen wurde verletzt, davon zwei schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr, als eine 48-jährige Bikerin auf der Landesstraße 1080 von Ziegelhütte in Richtung Hundsberg unterwegs war. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 55-Jährigen zusammen.