Tatort-Kritik am Sonntag: Von wegen grau

Tatort Köln: Spur des Blutes (ARD, So. 20.15 Uhr) – Das Kölner Kripo-Duo Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) feiert am Sonntag ein bemerkenswertes Dienstjubiläum. In 25 Jahren haben die beiden 85 Kriminalfälle geklärt, und wie es scheint, bleiben sie der Fan-Gemeinde auch weiterhin treu. Krimi Nr. 86 ist jedenfalls schon im Kasten.

Der Kölner Tatort startete vor einem Vierteljahrhundert

Bei ihrem Start vor einem Vierteljahrhundert wurde ihre Gage noch in DM bezahlt, Helmut Kohl war Bundeskanzler, und sein späterer Nachfolger, der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder, heiratete in vierter Ehe die Journalistin Doris Köpf. Auf der politischen Bühne tauchten viele auf und wieder ab, aber auf dem Kölner Polizeirevier herrscht Verlässlichkeit, was mit anhaltend hohen Zuschauerzahlen belohnt wird. Zwar sind Ballauf und Schenk mit den Jahren ergraut, aber ihre Fälle beileibe nicht.

Sie haben immer einen sozialkritischen Touch, und Spannung garantieren sie auch. Mal mehr, mal weniger. In dieser Nummer 85 ist es mehr. Die Autoren Jan Martin Scharf und Arne Nolting servieren zusammen mit Regisseurin Tini Tüllmann einen Krimi, der anfangs mit dem Mord an einer jungen, drogenabhängigen Prostituierten scheinbar linear verläuft.

Doch als auf dem Opfer auch DNA-Spuren von Kriminaltechnikerin Nathalie Förster (Tinka Fürst) entdeckt werden, gehen Nervenkitzel und Rätselraten los. Kurz vor der Lösung treibt der Fall ganz nach Westerntradition auf den Showdown zu – auch wenn Freddy längst die Cowboystiefel an den Nagel gehängt hat.