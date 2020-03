„Tatort“ aus Bremen: „Krieg im Kopf“

Der Abholungstermin ist schon längst rum. Dennoch haben sich in der Tuttlinger Innenstadt gelbe Säcke am Straßenrand gehäuft. Der Grund: Die Säcke sind falsch befüllt, der Müll ist nicht richtig getrennt worden. In der Coronakrise verschärft sich das Problem.

Denn das Müllaufkommen steige aktuell, teilt das Abfallwirtschaftsamt auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Wenn dann die Restmülltonne nicht ausreicht, sucht sich der Müll andere Kanäle: Glascontainer-Standorte, gelbe Säcke, wilde Entsorgung.