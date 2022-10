Tatort am Sonntag; Ein schicker Horrortrip

„Leben Tod Ekstase“ (So., ARD, 20.15 Uhr) - Der Doktor schwört auf Drogen. Psychoanalytiker Adrian Goser experimentiert erfolgreich mit LSD & Co., schick am Kamin in den Schampus gerührt. Doch eine nächtliche Gruppentherapie in seiner Nobelvilla wird zum Horrortrip.

Sechs Patienten kommen um, nach Stürzen und Selbstverstümmelungen. Sie wurden, wie sich herausstellt, mit einer Überdosis vergiftet. Auch Dr. Goser verliert das Bewusstsein, überlebt aber. Ist er des Totschlags schuldig? Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) nehmen den verhafteten Arzt mit in die Villa, um die Vorgänge zu rekonstruieren.

Der Tatort „Leben Tod Ekstase“ hat klassische Qualitäten

Doch Obacht: Da geht ein Mörder um! Türen zu, Licht aus – die Hüter von Vernunft und Ordnung werden mit dem Wahnsinn konfrontiert. Dabei hatten sie zuvor noch so nett in der Bar der mütterlichen Diva Fanny über Freiheit und die Grenzen des Bewusstseins diskutiert.

Ein großes Massaker passiert an diesem Frankfurter Tatort. Sogar dem Killer selbst wird’s unheimlich. Aber keine Angst: Als Zuschauer darf man cool bleiben. Der von Nikias Chryssos konstruierte und in schummrigen Salons inszenierte Krimi hat schön klassische Qualitäten.

Wie bei Agatha Christie ist man gespannt, aber nicht erschüttert über das Schicksal der Kunstfiguren. Große Vorstellung für Martin Wuttke als Dr. Goser, der mit sanfter Stimme seinen Rilke zitiert, Vöglein streichelt, stets das Gute will und doch das Böse schafft.