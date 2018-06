Tagung: Der 30-jährige Krieg in Bayerisch-Schwaben

Wie hat sich der 30-jährige Krieg in Schwaben ausgewirkt? Dieser Frage widmete sich eine Tagung im Kloster Irsee bei Kaufbeuren. Peter Fassl, Heimatpfleger des Bezirks Schwaben, hatte die Historischen Vereine, Heimatvereine und Museen von Donauwörth bis Lindau eingeladen, sich über diese Zeit zu informieren. Über 150 Heimatforscher aus ganz Bayerisch-Schwaben füllten den Festsaal der Schwabenakademie. Hochschullehrer, Stadtarchivare und Heimatforscher gaben in Kurzreferaten einen ersten Einblick in dieses Kapitel der Regionalgeschichte.

Der Krieg kam noch nicht gleich nach dem Prager Fenstersturz 1618 nach Schwaben. Erst Mitte/Ende der 1620er-Jahre wurden die Menschen hier mit dem Krieg konfrontiert – durch Truppeneinquartierungen und hohe Kontributionen. Denn wie Peter Fassl erklärte: „Der Krieg ernährt sich selbst.“ Das heißt: Die Menschen waren massiv belastet, weniger durch die Schlachten als durch Raub, Erpressung und Vandalismus. Die Städte bezahlten für die Sicherheit der Gemeinde ein Schutzgeld wie bei der Mafia.

Soldaten terrorisierten das Land

Ob in Kempten, Memmingen, Donauwörth oder Augsburg: Es war immer das Gleiche, ob die kaiserlichen oder die schwedischen Truppen durchs Land zogen oder in den Städten Quartier nahmen. Die Soldateska plünderte, vergewaltigte und brachte Seuchen ins Land. Der Bevölkerungsverlust wird auch in Bayerisch-Schwaben auf 40 bis 65 Prozent geschätzt.

Es war Terror, aber dieser Terror hat nicht alle zur gleichen Zeit und nicht in gleichem Maße getroffen. Das machten die kurzen Referate deutlich. Bei aller Ähnlichkeit der Muster ist doch die Situation von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Das hängt selbstverständlich auch mit den konfessionellen Kräfteverhältnissen zusammen – der Eliten wie der Bevölkerung. Im protestantischen Augsburg (was an diesem Vormittag übrigens in schönstem Schwäbisch grundsätzlich „Augschburg“ ausgesprochen wird) singt man nach der Schlacht bei Rain am Lech (14./15. April 1632) Danklieder auf den Schwedenkönig und druckt nach Gustav Adolfs Tod im November 1632 panegyrische Trauerlieder, wie Wolfgang Wüst, Professor für Geschichte an der Universität Erlangen, bei seinem Vortrag über den Besatzungsalltag berichtete.

Fanatische Augsburger Protestanten sollen sich mit schwedischen Truppen an der Brandschatzung der benachbarten Städte Aichach und Friedberg beteiligt haben. Dies schilderten der Aichacher Stadtarchivar Christoph Lang und die Friedberger Studienrätin Regine Nägele. Was aus den Friedberger Häusern geraubt wurde, verhökerten die Nachbarn auf Märkten. Augsburger Chroniken würden dieses Detail über den Schwarzen Freitag in Friedberg peinlich verschweigen.

Es gibt vielfältige schriftliche Quellen über den 30-jährigen Krieg, freilich auch nicht überall und in der gleichen Qualität. Franz-Rasso Böck, Stadtarchivar in Kempten, kann allerdings über reiches Material verfügen. Denn Kempten ist ein besonderer Fall, schließlich war es Reichsstift und Reichsstadt. Je nachdem, wer Quartier bezog, förderte oder malträtierte er Stadt oder Stift.

Die Erinnerung an diese lange Kriegszeit ist in der Regel eine negative. Nicht so in Memmingen. Von Mai bis Oktober 1630 lagerte Wallenstein mit dem kaiserlichen Heer in Memmingen. „Auch Städte und Dörfer im Umland müssen die Streitmacht über Monate versorgen“, erläutert Christoph Engelhard vom Historischen Verein Memmingen. Und doch ist die Rezeption in Memmingen eine besondere: Seit 1925 wird an den Fischertagen Wallensteins Heerlager nachgespielt. Die Zeitgenossen jedoch betrachteten die Situation wesentlich kritischer. Als Wallenstein mit 900 Kutschen in Memmingen ankam, sprach der Chronist von einem gefährlichen Moment. Und von einem Bauern ist überliefert, dass er nicht mehr in sein Dorf zurückkehren wollte, weil niemand mehr dort lebte.