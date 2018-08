SZene bringt dich zu den Broilers

Beim diesjährigen Southside mussten die Broilers mit dem parallel stattfindenden WM-Spiel Deutschland gegen Schweden konkurrieren. Ihre Fans zogen „Zurück zum Beton“, „Bitteres Manifest“, „Harter Weg“ und „Meine Sache“ aber der Fußballpartie vor.

Nach der festivalreichen Zeit geht es für die Düsseldorfer Musiker bald in die Bandpause. Vorher wollen sich Sänger Sammy, Keyboarder Chris, Gitarrist Ron, Schlagzeuger Andi und Bassistin Ines aber noch gebührend verabschieden. Am Samstag, 25. August, steigt ihr City Riot Fest auf dem Schlachthof-Gelände in Wiesbaden. Mit von der Partie sind auch Emscherkurve 77 (ab 15.55 Uhr), Drangsal (ab 16.35 Uhr), Booze & Glory (ab 17.30 Uhr), The Selecter (ab 18.25 Uhr) und Flogging Molly (19.30 Uhr). Karten sind im Vorverkauf erhältlich, oder mit etwas Glück bei unserer Verlosung. Wer gewinnen möchte, schickt unter dem Betreff „Broilers“ eine E-Mail an szene@schwaebische.de und verrät uns seinen Lieblingssong der Band. Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer nicht vergessen.