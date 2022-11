Susanna oder der bekannteste Porno der Kunstgeschichte

Man kann es ihnen kaum verübeln. Wenn ein junges Mädchen so hemmungslos ihren nackten Körper präsentiert, wenn sie obendrein im Grünen liegt und schläft – wartet sie dann nicht darauf, berührt und verführt zu werden? Eigentlich geht die Geschichte anders als auf dem Gemälde von Hans Makart.

Die biblische Erzählung von Susanna hat Maler wenig interessiert

Als Susanna sich badet, wollen sich zwei Spanner über sie hermachen. Sie verweigert sich standhaft – und die gekränkten Alten zeigen sie wegen angeblichen Ehebruchs an.

Die biblische Erzählung von Susanna sollte der moralischen Belehrung dienen, schließlich eilte ihr vor Gericht der Prophet Daniel zu Hilfe, sodass am Ende nicht sie, sondern die beiden Übeltäter zum Tode verurteilt wurden. Diesen Teil der Geschichte hat die Maler von jeher herzlich wenig interessiert. Stattdessen malten sie lieber blanke Brüste und frische Haut, schlanke oder üppige Bäuche, die ihre Kundschaft lieber betrachtete als fade Gerichtsszenen.

So geht es im Wallraf-Richartz-Museum vor allem um Erotik und Lust. Das Kölner Museum hat sich das beliebteste Motiv der Kunstgeschichte vorgenommen. Denn seit 2000 Jahren geistert die Susanna-Erzählung bereits durch die Kulturgeschichte – und hat die Lust am sexuellen Übergriff letztlich salonfähig gemacht.

Die Ausstellung in Köln zu Susanna ist erotisch aufgeladen

„Susanna - Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo“ nennt sich entsprechend die höchst sehenswerte und aufschlussreiche Ausstellung, die bewusst macht, wie sich diese erotisch aufgeladenen Bilder in die Köpfe zahlloser Generationen eingebrannt haben und bis heute nachwirken.

Bereits 200 nach Christus wurde die Geschichte der Susanna mit Tinte auf Papyrus geschrieben – und seither in Elfenbein geschnitzt, auf Möbeln mit Skulpturen nacherzählt und vor allem gemalt. Leihgaben aus London, Oslo, Paris und Florenz machen deutlich, dass das Motiv zu einem beliebten Porno wurde, bei dem der Übergriff voyeuristisch ausgeschlachtet und verharmlost wurde.

Antonio Leoni, ein Venezianer, der in Düsseldorf bei Hofe tätig war, hat die zwei Alten zumindest als hässliche Kerle dargestellt, die dümmlich kichernd über die Mauer zur badenden Susanna klettern. Meist wirken die beiden Männer aber harmlos und unschuldig – und sind fast immer im Dunkeln.

Stattdessen machen die Maler das Publikum zu Voyeuren mit einer geschickten Bilddramaturgie, bei der der Blick auf die nackte Susanna gelenkt wird, die im Zentrum der Komposition steht und deren strahlend weißer Leib köstlich ausgeleuchtet wird. Man kann kaum umhin, als sie zu begaffen.

Susanna ist auch Opfer von Voyeuren aus dem Publikum

So ist Susanna bis heute Opfer indiskreter Blicke, die sich an der harmlos wirkenden Erotik verlustieren. Es wurden Finger gemalt, die so nah an der Brustwarze sind, dass die Berührung fast körperlich zu spüren ist. Goltzius hat 1607 in die Szene einen Brunnen integriert, aus dem sich das Wasser weißlich ergießt. Wehe, wer Übles dabei denkt.

Susanne dagegen wehrt sich fast nie. Besonders infam ist, dass sie häufig den Blick verdreht. Eine doppeldeutige Botschaft: Sucht sie Hilfe im Himmel? Oder ist es vielleicht doch die Ekstase, die ihren Blick verklärt? So hat dieses Motiv letztlich eine Vorstellung von Sexualität befördert, bei der die Lust maßgeblich durch den verbotenen Akt geschürt wird und also Gewalt im Spiel ist.

Was ursprünglich als Appell gedacht war, um zu Treue, Moral und Ehrlichkeit zu bewegen, wurde als Vorwand benutzt, um sich an den Missetaten zu ergötzen. Damit haben diese Bilder das Rollenverständnis manifestiert vom potenten, drängenden Mann und der keuschen Frau, die zur Lust gezwungen werden muss.

In Köln werden unterschiedliche Susanna-Motive ausgestellt

Rembrandt zumindest wollte den üblichen Voyeurismus nicht bedienen, er malte Susanna nur von hinten. Auch die Künstlerin Angelika Kaufmann hat das Motiv aufgegriffen auf einer Radierung von 1763. Es ist ein Selbstporträt, bei dem sie sich mit traurigem, melancholischem Blick darstellte, vielleicht auch resigniert, womit sie auf ihre Rolle als Frau in der männlich dominierten Kunstwelt angespielt haben könnte.

Bei Guido Reni hat Susanna einen energischen Blick, bei Van Dyck ist sie sogar ängstlich erschrocken, womit er ihre verzweifelte Lage zum Ausdruck brachte - immerhin.

Letztlich hat dieses Motiv der Frau in Todesangst aber eine besondere Karriere gemacht und wird bis heute gern aufgegriffen in Thrillern und Krimis. Dass Lust so unmittelbar mit Gewalt verknüpft wird, daran hatte Alfred Hitchcock einen wesentlichen Anteil. In seinem Filmklassiker „Psycho“ von 1960 bezieht er sich vielfach auf Susanna im Bade. So hängt ein Gemälde mit dem Motiv vor dem Loch, durch das der Spanner und Mörder sein Opfer heimlich beobachtet.

Den Höhepunkt der sexualisierten Gewalt bildet aber die Szene in der Dusche, als das Opfer – nackt und panisch – erstochen wird. Keine Filmsequenz wurde so häufig zitiert wie diese und wird zweifellos bis heute auch immer wieder herangezogen werden, um die eigene Lust zu stimulieren.