Stiftung Denkmalschutz: Hilfe für hunderte Projekte

Die Neu-Ulmer Innenstadt steht seit heute Morgen still. Schuld daran trägt ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Für die am Mittag geplante Entschärfung müssen 12600 Menschen ihre Haushalte verlassen. Die Evakuierung startete am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr. Wenn alle Häuser und Wohnungen geräumt sind, soll die Entschärfung erfolgen. Der Verdacht einer weiteren Bombe konnte nicht erhärtet werden. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West vermeldete gegen kurz vor 13 Uhr auf Twitter: „Eine zweite Bombe wurde in #NeuUlm ...