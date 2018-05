Steinmeier würdigt Marx als großen deutschen Denker

Von Schwäbische Zeitung und dpa

Nach der gescheiterten Abschiebung eines Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Togo hat die Polizei am Donnerstag die LEA in Ellwangen mit hunderten Beamten gestürmt. Drei der fünf Gebäude wurden systematisch durchsucht, 23 Asylsuchende widersetzten sich zunächst der Kontrolle. Insgesamt wurden 292 Flüchtlingen überprüft. Bei der Razzia wurde auch der gesuchte 23-Jährige in Gewahrsam genommen.

Aus Sicht eines der Bewohner spielte sich der Einsatz so ab: „Wir haben geschlafen, da kamen sie rein, weckten uns laut, haben getreten ...