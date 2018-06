Starfotograf Guido Mangold 80

Bauer wollte er werden, am besten Bergbauer, auf jeden Fall kein Bäcker, so wie es die Eltern verordneten, damit sie einen Nachfolger für ihr Geschäft haben. Letztlich wurde Guido Mangold weder noch: Weder Bäckermeister in der Rudolfstraße 9 in Ravensburg noch Bergbauer in Südtirol, seiner Herzensheimat. Stattdessen wurde er das, was man einen großen Fotografen nennt. Ein Starreporter, der für alle wichtigen Magazine in Deutschland gearbeitet und mehr als 20 Bücher veröffentlich hat. Ein Chronist der Nachkriegspolitik, der Prominente wie Konrad Adenauer, Willy Brandt und John F. Kennedy mit seiner Kamera begleitet hat. Und, natürlich, der Entdecker Uschi Obermaiers, der schönsten Kommunardin, die Deutschland angeblich je zu bieten hatte. Am Sonntag wird Guido Mangold, der seit fünf Jahrzehnten in Ottobrunn bei München lebt, 80 Jahre alt.

Freiheit, Freiheit, Freiheit

„Natürlich ist Kennedy ein wichtiger Mann gewesen, aber als Fotograf bin ich im Grunde genauso glücklich, wenn ich einen Bauern fotografiere“, sagte Guido Mangold im November, zum 50. Jahrestag der Kennedy-Beisetzung, die er für das Magazin Quick fot ografiert hat. In Sätzen wie diesen klingen seine Wurzeln durch. Die oberschwäbische Provinz, die er mit 20 Jahren in Richtung Kanada verlassen hat, der Bauernhof auf dem Reustock bei Wangen, wo er mit seinem Taufpaten, einem Knecht, die Ferien verbringen durfte. „Dieser Hof hat mich mindestens so geprägt wie mein Zuhause“, sagt Mangold. Dort fühlte er die Freiheit – ein zentraler Begriff in seinem Leben.

Als er 1965 vor der Wahl stand, für das Magazin Stern zu arbeiten oder in eigener Regie, entschied er sich für Letzteres. Mit seiner Familie, seine Frau Marta und zwei Töchter, hatte er zwar einen fixen Wohnsitz in Ottobrunn, doch Mangold war für Foto-Reportagen wochenlang in aller Welt unterwegs. „Ich wäre nicht der Fotograf gewesen, der an einem Ort bleibt“, ist er sich sicher.

Doch unabhängig davon, ob er Menschen an den Mandara-Seen in Libyen, Louis Armstrong (World Press Photo Award 1962) oder Bergbauern in den Dolomiten fotografierte, seine Prinzipien blieben immer dieselben: analog, kein künstliches Licht, keine Nachbearbeitung und – das Wichtigste – die Reduktion. „Ich habe Menschen immer misstraut, die zu viel dranlassen“, sagt Mangold. „Vielleicht schlägt da der Bäcker durch.“ Immerhin hat er als junger Mann in diesem Beruf und als Konditor bearbeitet. In Ravensburg, Ludwigsburg, Stuttgart, Bern – und in Vancouver, wo er sich als Patissier in einem Hotel das Geld zusammensparte, das er für seine Ausbildung zum Fotografen brauchte.

Die große Zeit der Magazine

Otto Steinert, der damals an der Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken lehrte, hat Guido Mangold als Schüler angenommen – obwohl er weder Abitur noch eine Fotografielehre gemacht hatte. Es folgten weitere sechs Semester an der Folkwang-Schule in Essen, Engagements als Theaterfotograf und für den United States Information Service (USIS) in Bad Godesberg. Dass Mangold im Jahr 1963 der Sprung zum Magazin-Fotoreporter glückte, hat übrigens wieder viel mit seiner Heimatstadt zu tun. Nach einer Fotoreportage über das Elisabethen-Krankenhaus, die im katholischen Magazin Kontraste veröffentlicht wurde, meldete sich Willy Fleckhaus, der damalige Chef-Layouter der Quick, bei ihm und engagierte ihn.

„Ravensburg, der Reutstock, Kanada, das hat aus mir gemacht, was ich jetzt bin“, sagte der Fotograf kurz vor seinem 80. Geburtstag. „Das war alles wichtig.“