Sprachschützer für Erhalt der Schreibschrift

Erlangen (dpa) - Sprachschützer haben sich zum „Tag der Deutschen Sprache“ am 10. September für eine Bewahrung der Schreibschrift ausgesprochen. Diese müsse auch künftig in den Grundschulen gelehrt werden, forderte der Herausgeber der Zeitung „Deutsche Sprachwelt“, Thomas Paulwitz, am Freitag in Erlangen.

Die Schreibschrift sei ein Abbild der deutschen Sprache und von hoher kultureller Bedeutung. Die „Deutsche Sprachwelt“ habe daher unter dem Motto „Rettet die Schreibschrift“ gemeinsam mit anderen Vereinen eine Unterschriftenaktion gestartet. Außerdem sollen kostenlos Aufkleber mit der Aufschrift „Schreibschrift ist schön!“ verteilt werden.

Hintergrund der Aktion sei eine Neuregelung in Hamburg. Dort stehe es den Grundschulen seit dem Schuljahr 2011/12 frei, ob sie die bisherige Schreibschrift oder die sogenannte Grundschrift unterrichteten. Auch in Baden-Württemberg und Bayern erprobten einzelne Schulen die Grundschrift. Gegen diese Entwicklung wendeten sich die Sprachschützer. Mit Blick auf die Erfahrungen aus der Rechtschreibreform warnen sie die Kultusminister vor einem „weiteren schulpolitischen Missgriff“. Die Grundschrift orientiert sich stark an der Druckschrift.