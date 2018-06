Sprachplauderei: Untreue unter der Lupe

Ravensburg (wavo) - Herr und Frau X. führten eine harmonische Ehe – bis Frau X. eines Tages zufällig dahinter- kam, dass Herr X. sie seit Langem betrog. Sie nahm ihn in die Mangel, und er gestand. Als er dann aber immer noch nicht von seiner Freundin lassen wollte, gab sie ihm den Laufpass, was sich natürlich im ganzen Viertel wie ein Lauffeuer verbreitete... Eine alltägliche Geschichte. Erzählt wurde sie hier allerdings aus einem besonderen Grund: In diesem Text stecken drei Redensarten, die alle mit dem Militär zu tun haben.

Wir kennen die Wäschemangel, jenes Gerät zum Plätten von Bettlaken, Tischdecken etc. Wenn man also jemanden in die Mangel nimmt oder durch die Mangel dreht, kommt er unter gehörigen Druck. In dieser Redensart schwingt aber wohl auch noch die Erinnerung an die Herkunft des Wortes Mangel mit. Seinen Namen bekam das Bügelgerät, weil seine Walzen früher mit Steinen beschwert waren und es dann eine Ähnlichkeit hatte mit einer mittelalterlichen Mange. So nannte man eine Steinschleudermaschine, die bei Belagerungen sowohl die Mauern als auch die Insassen einer Burg mürbe schießen sollte. Abgeschaut hatten die Deutschen diese Technik von den Römern. Da hieß das hölzerne Ungetüm manganum, und vorher hatten es schon die Griechen als magganon gekannt. Das Wort soll allerdings noch älter sein – Kriege wurden schließlich schon immer geführt.

Jemandem den Laufpass geben im Sinn von jemanden wegschicken bezieht sich auf das Papier, das man im 18. Jahrhundert Soldaten bei der Entlassung in die Hand drückte. Damit hatten sie einen Nachweis ihres Militärdienstes und konnten sich nach einer neuen Arbeit umschauen. Erst später bekam die Redewendung einen negativen Anklang, vor allem im Zusammenhang mit einem Mädchen, das seinen Liebhaber loswerden wollte.

Einen militärischen Hintergrund hat schließlich auch die Redewendung sich wie ein Lauffeuer verbreiten, heute vor allem bezogen auf Neuigkeiten oder Gerüchte. Bereits im frühen 17.Jahrhundert war es üblich, für Fernzündungen eine Spur mit Schießpulver aufzuschütten. Am einen Ende angebrannt, verbreitete sich das Feuer rasend schnell bis zum anderen. Das konnte zu friedlichen Zwecken geschehen, etwa für ein Feuerwerk. Oder aber man zog die Linie so weit wie möglich in Richtung Feind – und der hatte dann ein Problem.

Zurück zur Eingangsgeschichte. Sie kann natürlich auch unter umgekehrten Vorzeichen erzählt werden: mit Frau X. als zunächst untreuer, dann geschasster Gattin und Herrn X. als Hahnrei – so viel Gender-Gerechtigkeit muss sein. Wobei sich dann eine andere Frage ergibt: Was ist eigentlich ein Hahnrei? Fortsetzung folgt!

