Sprachplauderei: Respekt, Opa!

Vor geraumer Zeit schickte ein Leser eine Spaß-Postkarte. Darauf stand in großen Lettern: „Wir essen jetzt Opa!“, und dann die Unterzeile: „Satzzeichen retten Leben!“ Ganz schön deftig, aber auch nicht ohne Witz – und vor allem problemorientiert. Denn in der Tat scheinen immer mehr Zeitgenossen mit dem Komma auf Kriegsfuß zu stehen und verteilen die Beistriche mit der Streubüchse über die Texte. Oder noch schlimmer: Sie lassen sie gleich ganz weg. Die tägliche Lektüre quer durch die Medien liefert Beispiele zuhauf. Das mag an der zunehmenden Lässigkeit beim Abfassen von Texten liegen, die in Zeiten der flüchtigen Internet-Kommunikation per SMS, Twitter, WhatsApp etc. nicht ausbleiben kann. Aber auch die Rechtschreibreform mit ihrer bedauerlichen Tendenz zur Wahlfreiheit hat in vielen Fällen zur Verunsicherung beigetragen.

Als sich vor 2006 offizielle Lockerungen beim Gebrauch des Kommas abzeichneten, erhoben Medienleute warnend ihre Stimme. Dieses Zeichen sei nun mal enorm wichtig für die Gliederung von Sätzen. Ihr überzeugendes Beispiel: Gibt man einem Sprecher in Funk und Fernsehen während einer Sendung spontan einen Text mit weniger Kommas als gewohnt in die Hand, so kommt er viel eher ins Stocken, weil ihm das Gerüst der Zeichensetzung für das schnelle Begreifen fehlt. Und so geht es schlichtweg jedem Leser.

Nehmen wir das obige Beispiel: Bei besagtem Opa würde man ja nicht spontan an einen Fall von Kannibalismus denken, wenn er durch ein Komma abgetrennt wäre, sprich: wenn der Satz hieße: „Wir essen jetzt, Opa!“. Bei solchen Anreden sieht das Regelwerk die Trennung durch ein Komma auch grundsätzlich vor. Aber sehr oft wird eine solche Regel auch aufgeweicht. Der Duden hält zwar bis heute am Komma in längeren Sätzen fest, also „Harry, fahr den Wagen vor!“. Aber dann macht er sofort wieder ein Schlupfloch auf: Bei sehr kurzen und weniger förmlichen Anreden, etwa in E-Mails, könne das Komma auch entfallen, also „Hallo Harry“. Klare Linie, Fehlanzeige. Jedenfalls braucht man sich nicht zu wundern, wenn Kommas dann auch in längeren Sätzen verschwinden.

Manchmal findet sich das Komma zwar an der richtigen Stelle, dafür hat der Satz aber andere Mängel. Als sich die Bad Saulgauerin Tatjana Maria letzte Woche bis ins Halbfinale von Wimbledon vorgekämpft hatte, stand auf „Spiegel-Online“ ein aus mehreren Gründen interessanter Titel: „Maria, ihr schmeckt’s“. Sollte heißen: Sie ist beim Siegen auf den Geschmack gekommen.

Die Anspielung auf „Maria, ihm schmeckt’s nicht“, Jan Weilers humorvollen, später auch erfolgreich verfilmten Bestseller von 2003 über deutsch-italienisches Zusammenleben, sorgte zunächst einmal für einen kurzen Lacher. Verfremdungen von bekannten Filmtiteln sind ja eine beliebte Marotte: Aus „Manche mögen’s heiß“ wird schnell mal „Manche mögen’s leis“, oder der „Planet der Affen“ mutiert zum „Planet der Pfaffen“...

Aber hier kam man doch ins Grübeln. Einmal abgesehen davon, dass Maria nun mal nicht der Vorname der Spielerin ist, sondern der Nachname, und der Gag deswegen schon knirscht: Wenn Maria – so wie im Original – die Adressatin der Anrede ist, so stört in dem „Spiegel“-Titel der Perspektivwechsel aus der direkten Ansprache in die dritte Person, weil beide ja identisch sind. Aus einem ähnlichen Grund ist und bleibt auch der grammatikalisch ungelenke Werbeslogan „Respekt, wer’s selber macht!“ des Toom-Baumarkts ein Ärgernis für Freunde von korrektem Deutsch. Beginnt der Satz mit Respekt, so ist das ein Ausruf, der danach eine direkte Ansprache bedingt. Ein Beispiel: „Respekt, Opa!“. Mit Komma, versteht sich.