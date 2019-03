Sprachplauderei: Pass auf!

Ess anständig! So herrscht die Mutter ihren Sprössling an, als er sich allzu gierig über seine Bratwurst hermacht. Diese Ermahnung ist einerseits löblich: Gutes Benehmen kann man nicht früh genug trainieren. Aber andererseits ist auch gutes Deutsch ein Wert an sich. Und deswegen sollte die Mama korrekterweise Iss anständig! sagen.

Hintergrund ist die Bildung des Imperativs, mit dem man einen Befehl, eine Aufforderung, Bitte, Mahnung oder Warnung ausdrückt. Der Singular des Imperativs bei starken Verben wie kommen – kam – gekommen hatte auch früher keine Endung. Es hieß also Komm her! Bei schwachen Verben wie leben – lebte – gelebt dagegen wurde das -e immer angehängt. Es hieß also Lebe wohl! Heute wird dieses -e meist weggelassen. Mach voran! Kämm dich! Beeil dich! Oder wie es im Titel eines TV-Dauerbrenners heißt: Sag die Wahrheit! Und wichtig für alle Apostroph-Fans: Hinter diesen Formen ohne -e wird kein Apostroph gesetzt.

Nun zu den Sonderfällen: Duzen gehört heute zum PR-Jargon, und deswegen findet sich auf unzähligen Produkten der Satz Lese zunächst die Gebrauchsanleitung! Korrekt wäre aber lies! Denn bei starken Verben mit einem e/i-Wechsel wie geben (ich gebe, du gibst) wird im Singular des Imperativs der Stammvokal e durch ein i oder ein ie ersetzt. Es heißt also Gib dir keine Mühe! Und analog dazu: Brich dir kein Bein!, hilf deinem Nächsten!, empfiehl mich weiter!, sieh dich vor!, sprich nicht so schnell!, vergiss mich nicht! – und iss anständig!

Bislang sind diese Formen laut Duden noch zwingend vorgeschrieben. Eingeknickt ist er allerdings, was das Ausrufezeichen nach dem Imperativ anbelangt. In unserer Schulgrammatik von 1955 war das Ausrufezeichen bei allen Sätzen der Aufforderung oder des Befehls noch zwingend vorgeschrieben. Heute ist es einem freigestellt. Man kann es setzen, bei Aufforderungen, denen man – so die offizielle Regel – keinen besonderen Nachdruck geben will, aber auch weglassen. Warum das aufgeweicht wurde, erschließt sich eigentlich nicht. Friss oder stirb, so lautete vor kurzem ein TV-Tatort-Titel. Wenn da kein Nachdruck dahinter ist … Und die Folgen dieser Wahlfreiheit liegen auf der Hand – vor allem in Zeiten der Handy-Tastaturen, in denen es für das Ausrufezeichen meist eines Extra-Klicks bedarf: Es gehört leider zu den bedrohten Arten.

Warum leider? Weil es eine Verständnishilfe ist. Zur Illustration: Ein Ehepaar hat abends Krach, und er verzieht sich ins Wirtshaus. Bei der Heimkehr findet er einen Zettel im Flur: „Schlafe im Gästezimmer.“ Heißt das nun, dass sie ausgezogen ist und das Ehebett verwaist? Oder heißt es, dass er sie gefälligst in Ruhe lassen und ins Gästezimmer ziehen soll? Hier wäre ein Ausrufezeichen hilfreich. Und für die Versöhnung am nächsten Morgen gibt es eine probate Losung: Johannesevangelium 13, 34. Liebet einander! Mit Ausrufezeichen!