Sprachplauderei: Nietzsche und der Nikolaus

Nach dem Nationalrat hat nun auch der österreichische Bundesrat für Ausnahmen von der Mautpflicht auf den Autobahnen der Alpenrepublik gestimmt.

Man werde keinen Einspruch gegen den Beschluss der Nationalrats einlegen, beschlossen die Vertreter der Bundesländer am Donnerstag in Wien mit großer Mehrheit.

Damit kann die Mautbefreiung wie geplant am 15. Dezember in Kraft treten. Für staugeplagte Anwohner in Lindau und Bregenz ist das ein Grund zum Jubeln – für Reisende aus dem Allgäu und Oberschwaben ebenfalls.