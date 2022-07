Sprachplauderei: Kunterbunt konzertiert

In der letzten Glosse war kurz von einem kunterbunten Bild die Rede. Kunterbunt? Nehmen wir dieses Wort zum Anlass für ein paar Rösselsprünge durch die Sprachgeschichte.

Natürlich ist klar, was es bedeutet: Wir kennen die farbenfreudig angemalte Villa Kunterbunt aus „Pippi Langstrumpf“ – Patin für unzählige Kindertagesstätten weltweit. Kleidung kann ebenso kunterbunt sein, also auffallend knallig. Aber wir reden auch von einem kunterbunten Programm, wenn es uns abwechslungsreich erscheint. Und dann gibt es noch das kunterbunte Durcheinander in einer Wohnung – im Klartext: ein heilloses Chaos.

Kunterbunt ist eine Verballhornung von Kontrapunkt

Mit Musik hat das alles nichts zu tun. Aber genau da landen wir bei der Frage nach der Herkunft dieses Wortes. Denn Kunterbunt ist eine Verballhornung von Kontrapunkt. Unter dem Kontrapunkt (von lateinisch contrapunctus) versteht man – vereinfacht dargestellt – die kompositorische Technik, zu einer Stimme eine Gegenstimme hinzuzufügen, und zwar punctus contra punctum, also Note gegen Note.

Auf dieses Verweben von Stimmen geht das deutsche Wort contrabund zurück, das schon um 1500 bezeugt ist und später fälschlicherweise an das Wort bunt angelehnt wurde – vielstimmig wie vielfarbig.

Umgekehrt kann ein Wort, das wir mit Musik verbinden, ursprünglich eine andere Bedeutung haben. Derzeit ist die Konzertierte Aktion in aller Munde, die von der Bundesregierung mit Blick auf die Bekämpfung der Probleme in der Folge von Corona, Ukraine-Krieg und Inflation angestoßen wurde.

Wenn Plisch und Plum miteinander konzertieren

Die Älteren werden sich noch erinnern, wie jener Begriff für einen heiklen Abstimmungsprozess zwischen wirtschaftspolitischen Akteuren aus Politik, Industrie und Gewerkschaften belächelt wurde, als er 1967 erstmals aufkam – ebenfalls während einer Wirtschaftskrise. Protagonisten auf Regierungsseite waren Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) und Bundesfinanzminister Franz-Josef Strauß (CSU).

Und dieses ungewöhnliche Gespann – in Anlehnung an Wilhelm Busch auch Plisch und Plum genannt – sollte miteinander konzertieren? Schiller auf der Geige, Strauß auf der Tuba?

Die Erfinder des Begriffs Konzertierte Aktion hatten schlichtweg seine lateinische Wurzel concertare bemüht: streiten, wetteifern, später auch zusammenwirken, aufeinander abstimmen. Es ging also um den Versuch, gegensätzliche Kräfte unter einen Hut zu bringen.

Im Italien des 16. Jahrhunderts wiederum hatte sich eingebürgert, dieses Vereinen von scheinbar Unvereinbarem auch auf die Musik zu übertragen. Concerto nannte man fortan den Zusammenklang der unterschiedlichen Instrumente eines Orchesters, und daher unser Konzert.

Auch das Wort Orchester stammt nicht genuin aus der Musik

Wer nun aber glaubt, Orchester sei ein genuines Wort aus der Musik, liegt falsch: Altgriechisch orcheisthai hieß hüpfen, tanzen, und orchestra war im antiken Theater der Tanzplatz auf der Vorbühne. Die Römer verwendeten das Wort orchestra allerdings für die Ehrenplätze der Senatoren, also die VIP-Reihen vor dem Fußvolk.

Später wurde es in den romanischen Sprachen auf die Vorbühne übertragen, wo die Musiker spielten, und in diesem Sinn kam der Begriff auch zu uns. Im 18. Jahrhundert wurde es dann üblich, ein größeres Ensemble von Instrumentalisten als Orchester zu bezeichnen. Und dabei blieb es – bis jetzt zumindest.

Denn wir wissen ja, auch in der Sprache geht es kunterbunt durcheinander. Ein Beispiel: Können Sie sich noch erinnern, was eine Waldputzete war? Seit neuem heißt das CleanUP Day, wie am Mittwoch der Zeitung zu entnehmen war. Den Kommentar ersparen wir uns.