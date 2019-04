Sprachplauderei: Hyperbeln im Keller

Lassen Sie bitte zunächst einmal sechs Zitate auf sich wirken:

„Er ist ein Kerl zum Dahinschmelzen, der so viel mehr kann, als man ihm zutraut.“ „Er ist ein echter Karrieretyp, schon längst aus dem Weg nach oben. Unkompliziert, großzügig, niemals nachtragend, immer geradeaus.“ „Er ist schlank, charmant und schlagfertig.“ „Ein weitgereister Kosmopolit, der jeden Horizont erweitert.“ „Ein echter Gentleman, charismatisch-edel – gekonnt bewegt er sich in allen Milieus und überrascht mit spontaner Herzlichkeit.“ „Ein fassbar unkomplizierter Kumpan, bei dem man sich immer wohlfühlt. Der herzliche Konsenstyp mit feiner Seite und kühlem Understatement.“

Und jetzt die Frage: Was haben Sie gerade gelesen? Auszüge aus dem Männer-Angebot eines Online-Partnerportals? Mitnichten. Es sind Beschreibungen von sechs deutschen Weinen in einem PR-Prospekt. Der Name des Weinguts tut hier nichts zur Sache. Allerdings sei angemerkt: Es ist für vorzügliche Tropfen bekannt. Um aber diesen Ruf noch zu mehren, geht man bei der Werbung wohl bewusst in die Vollen – und darüber hinaus.

Was da sprachlich passiert, ist so alt wie die Redekunst. Schon in der Antike bemühte man die Hyperbel, sprich: die Übertreibung, um Aufmerksamkeit zu erregen. Zu dieser Hyperbel gehörte immer der Einsatz von Metaphern, also sprachlichen Bildern, bei denen Wörter aus ihrem Bedeutungsumfeld gerissen werden. Das kann durchaus spannungsvoll sein – und witzig obendrein. Auch bei dieser Weinreklame kann man sich an manchen Stellen ein gewisses Lächeln nicht verkneifen, vor allem beim zweiten Lesen.

Allerdings wird an einer solchen Werbemasche auch ein Wandel erkennbar: Wer den Weinjargon der letzten Jahre aufmerksam verfolgte, erlebte eine Umschichtung in der Klientel. Es ist nicht mehr nur die traditionelle, eingeschworene Gesellschaft von Kennern, die mit einem önologischen Spezialvokabular bedient wird, sondern eine breitere Zielgruppe. Zwar durchaus noch an kulinarischer Information interessiert, aber als Teil der Genuss- und vor allem Spaßgesellschaft immer auch auf Lustgewinn gepolt. Solchen Prozessen trägt die Sprache Rechnung.

Gibt man jüngeren Leute diese Broschüre in die Hand, so hält sich ihr Erstaunen auch in Grenzen. Sie sind überdrehte Anmache gewöhnt. In diesem Überdrehen steckt jedoch eine Gefahr, der die gesamte PR-Branche quer durch alle Medien zu erliegen droht: Dass unsere Werbetexter in ihrem Originalitätswahn auch noch Locken auf der Glatze drehen wollen, nimmt man zunehmend übel. Zumindest stumpft man ab.

Nr. 7 der besagten Weine aus jenem Angebot fehlt bislang noch: „Er ist ein flauschiger Preisboxer“, hebt die Eloge an. Einmal abgesehen davon, dass allenfalls Frotteehandtücher flauschig sind, steht eines fest: Der kommt mir nicht in unseren Keller. Wer will denn schon, dass ein Wein ihn aus den Socken haut!