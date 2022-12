Sprachplauderei: Hauptsache hämisch

Wenn schon Fußball-WM im Winter, dann sollten – passend zu Weihnachten – wenigstens ein paar Sternstunden anbrechen, sprich: glänzende Siege der deutschen Mannschaft. So hofften viele hierzulande. Es kam anders. Deutschlands Stern ging in der Wüstennacht des 1. Dezember schlicht und ergreifend unter. Aber was dann in unseren Medien anhob, war auch alles andere als eine Sternstunde.

Höhnische Häme über dem Nationalteam

Natürlich haben sich unsere Kicker nicht mit Ruhm bekleckert und schonungslose Analysen des zu einem Gutteil selbst verschuldeten Desasters sind ein Gebot der Stunde. Aber schonungslos ist etwas anderes als unfair, unredlich, ungerecht. Die sogenannten Social Media lassen wir jetzt einmal außen vor. Wes Geistes Kind jene Geiferer sind, die dort zuhauf über das WM-Team herfielen, wird allein schon bei der Lektüre ihrer meist in rudimentärem Deutsch zusammengeschmierten Hasstiraden klar. Aber höhnische Häme war leider auch der Tenor in vielen seriösen Medien.

Nur ein Beispiel: Eine Stunde nach ihrem Ausscheiden ließ der Kommentator der „Tagesthemen“ keinen guten Faden an Hansi Flicks Mannschaft. Mit Blick auf die K.o.-Runden meinte er süffisant, man wolle sich gar nicht vorstellen, wie die Deutschen gegen die „Großen“ ausgesehen hätten. Er wusste ganz genau, dass die deutsche Mannschaft zuvor schon gegen einen der „Großen“, nämlich Spanien, gespielt hatte, dass es gegen Ende eher überlegen gewesen war und mit einem Quäntchen Glück auch hätte gewinnen können. Stattdessen verbog er die Wahrheit, damit seine hämische Pointe zünden konnte. Dass nun am Dienstag auch der Stern der Spanier erloschen ist, ändert nichts an diesem Befund.

Schauen wir uns diese Worte Häme und hämisch kurz genauer an. Häme – eine Kurzform wie Sause, Denke, Tanke – ist erstaunlicherweise erst rund 50 Jahre alt. Obwohl umgangssprachlich, hat es sich aber als Begriff für die boshafte Freude am Missgeschick anderer schnell eingebürgert. Entschieden älter ist das Grundwort hämisch. Schon im 13. Jahrhundert stand hemisch für versteckt schadenfroh, verlogen hinterhältig – und das wirkt eben nach bis in den heutigen Sprachgebrauch. Verwandt ist das Wort mit heimlich im Sinn von verborgen. Und schaut man sich seine Wurzel ham (Hülle, Kleid) an, so landet man noch bei einem ganz anderen Bezug: Hemd. Auch da wird ja etwas verhüllt. Nach dem deutschen WM-Debakel bekommt eine alte Redensart einen völlig neuen Sinn: Spiel nicht in der Fremde, sonst verlierst du Rock und Hemde.