Sprachplauderei: Bufdis mögen Lkw

Gleich drei scharfsinnige Leser haben sich letzte Woche gemeldet, weil ihnen eine Ungereimtheit in unserer Zeitung aufgefallen war. In den Artikeln über den umstrittenen Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, den regional organisierten Allgemeinen Ortskrankenkassen künftig die bundesweite Werbung zu erlauben, war – wie übrigens auch in vielen anderen Medien – mehrfach von AOKen die Rede. Schreibt man nun diese Abkürzung aus, so steht da dann logischerweise Allgemeine Ortskrankenkasse-en. In der Tat ein Unding! Aber auch AOKn wäre nicht richtig.

Auch wenn dieses Thema der Deklination von Abkürzungen alles andere als spritzig ist, sollten wir uns wieder einmal damit auseinandersetzen.

Schwierig, diese Deklination

Nehmen wir ein naheliegendes Beispiel. Da gibt jemand in einer Allgäuer Metzgerei eine schriftliche Bestellung ab: Auf 12 Uhr heute Mittag bitte zehn Lkw. Dass er natürlich keine Lastkraftwagen will, sondern Leberkäswecken, setzen wir jetzt einmal als bekannt voraus. Er könnte auch Lkws schreiben, aber nicht Lkwn. Der Hintergrund: Es gibt Abkürzungen, die buchstabiert werden, wie L k w. Oder A K W (Atomkraftwerk) und W G (Wohngemeinschaft). Und es gibt Abkürzungen, die nicht buchstabiert werden, sondern als Wörter ausgesprochen, wie Akku (Akkumulator), Uni (Universität), Azubi (Auszubildender), Kita (Kindertagesstätte) Schiri (Schiedsrichter) oder – besonders hübsch – Bufdi (Bundesfreiwilligendienstleistender). Deren Plural – Akkus, Unis etc. – wird immer mit -s gebildet, obwohl die ausgeschriebenen Pluralformen– die Akkumulatoren, die Universitäten etc. – anders enden. Und das hat wohl auf die buchstabierten Abkürzungen abgefärbt, die ebenfalls anderslautende Pluralformen haben. Deswegen heißt es die AGs (Aktiengesellschaften), die OPs (Operationssäle) oder die BHs (Büstenhalter).

Nun lässt der Duden eine gewisse Wahlfreiheit. Man kann sowohl der OB (Oberbürgermeister) / die OB schreiben oder der OB / die OBs. In der Regel steht das Plural-s allerdings, wenn sich Singular und Plural ansonsten nicht unterscheiden würden, also bei weiblichen Substantiven. So heißt es sinnvollerweise die JH (Jugendherberge) / die JHs (Jugendherbergen), die IG (Industriegewerkschaft) / die IGs (die Industriegewerkschaften) und die FH (die Fachhochschule) / die FHs (die Fachhochschulen). Manchmal ist es auch eine Ermessenssache: Bei Weltmeisterschaft würde man im Plural eher die WM schreiben und nicht die WMs, weil es doch seltsam klingt.

Wenn jetzt noch jemand fragen sollte, warum die Buchstaben mal groß-, mal klein sind, es also die HWK (Handwerkskammer) heißt, aber der Bhf (Bahnhof), so gibt es da eine Faustregel: Je gebräuchlicher das Wort ist, desto eher wird es kleingeschrieben. Deswegen – Deutschland, einig Autoland! – Kfz sowie Pkw. Und Lkw. Auch in seiner Nebenbedeutung. Gehen Sie einmal morgens in eine Allgäuer Metzgerei!