Sprachplauderei: Auf der Palme

Von Deutsche Presse-Agentur

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht nach dem Rückzieher bei der Osterruhe einen "Riesen-Handlungsdruck", mit anderen Mitteln die stark steigenden Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen. "Jetzt ist die Osterruhe weggefallen, aber es ist ja dafür noch gar kein Ersatz da", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Stuttgart. Er müsse sich nun wirklich "den Kopf zerbrechen", was bis Ostern geschehen solle und was danach.