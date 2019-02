Sprachplauderei

Die Chuchichäschtli-Glosse, die vor drei Wochen an dieser Stelle stand, ebbt noch immer nach. So war aus hochdeutsch sprechenden Freundeskreisen zu hören, man habe sich tapfer bemüht, jenem kehligen Reibelaut aus dem Schweizerdeutschen zumindest nahezukommen und das ohne Schaden zu nehmen am Gaumenzäpfchen. Hörproben fielen auch sehr passabel aus. Respekt!

Dieser Tage kam nun noch ein Echo aus einer ganz anderen Richtung: In jener Glosse habe das Wort anormal gestanden, merkte ein Leser per Mail an, und er glaube sich aus seiner Schulzeit zu erinnern, dass das falsch sei. Entweder heiße es abnormal, womit die Abstammung aus dem Latein dokumentiert werde. Oder aber man schreibe anomal, und das sei die auf dem Griechischen beruhende Variante desselben Begriffs. Dazu kann man nur sagen: Das Ganze ist noch viel komplizierter.

Lassen wir den Duden zu Wort kommen, der ja als Instanz in Sachen Sprachnorm auch für Abnormes zuständig sein sollte. Er kennt 1. abnorm (von der Norm abweichend, regelwidrig, krankhaft), 2. abnormal (vor allem österreichisch und schweizerisch: unnormal, ungewöhnlich), 3. anormal (regelwidrig, ungewöhnlich, krankhaft) sowie 4. anomal (unregelmäßig, regelwidrig). Und 5. unnormal taucht auch noch als Stichwort auf, allerdings ohne weitere Definition– wohl weil es sich von selbst versteht.

In der Tat lassen abnorm und abnormal ihre lateinische Wurzel erkennen: abnormis – zu norma (Winkelmaß, Richtschnur, Regel) – heißt von der Regel abweichend. In anomal dagegen steckt das griechische anomalos (uneben, ungleichmäßig). Aber die angezweifelte Form anormal gibt es wirklich, wohl eine Kreuzung aus beiden Wortfamilien. Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) ist auch ablesbar, wann diese verschiedenen Begriffe zu uns kamen: anomal kurz nach 1700, abnorm nach 1750, abnormal nach 1800, anormal nach 1850. Wahrscheinlich haben sich immer wieder unterschiedliche Zirkel von Wissenschaftlern, Theologen, Schriftstellern, Politikern etc. aus dem Fundus der Gelehrtensprachen Griechisch und Latein bedient, um die Idee einer Normabweichung auszudrücken.

Daher dürfte dann auch das Überlappen der Bedeutungen kommen, die sich ja oft nur in Nuancen unterscheiden. Genaue Kriterien lassen sich dabei kaum finden. In dem Satz „Dieser schneereiche Winter ist abnorm“ könnte man sich auch abnormal oder anormal vorstellen, aber nicht anomal. Dagegen kann eine körperliche Missbildung sowohl anomal sein als auch abnorm, abnormal oder anormal…

Bei diesem begrifflichen Kuddelmuddel ist man letztlich versucht, eine Kultsendung des Bayerischen Fernsehens mit Monika Gruber und Günter Grünwald zu zitieren: Normal is des ned. Das ist zur Abwechslung mal bairisch – und nicht so schwer auszusprechen wie Chuchichäschtli.