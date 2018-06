Spider-Man wird Teil des Marvel-Filmuniversums

Ein Fest für Comic-Fans: Spider-Man wird Teil des Marvel-Kino-Universums. Damit kann der Spinnenmann künftig nicht mehr nur als Einzelkämpfer, sondern an der Seite von Marvel-Figuren wie Captain America und Iron Man Abenteuer bestehen. Möglich macht das ein Deal zwischen Sony Pictures und den Marvel Studios, die zum Disney-Konzern gehören.

Es war eine Zusammenkunft von Superhelden, der die Fans jahrelang entgegenfieberten: In „The Avengers“ trafen 2012 Marvel-Figuren wie Iron Man, der Hulk und Captain America aufeinander. Der Spinnenmann war nicht dabei – obwohl er in manchen Avengers-Comics durchaus Seite an Seite mit den anderen Rächern kämpft.

Künftig soll Spider-Man, der bisher fünf Leinwand-Abenteuer solo bestritt, in den Filmen des sogenannten „Marvel Cinematic Universe“ in Erscheinung treten. Bisher gehören die Filmrechte an Spider-Man dem Studio Sony Pictures. Durch einen Deal mit den Marvel Studios, die 2009 für vier Milliarden US-Dollar in den Besitz des Disney-Konzerns übergingen, soll Spider-Man in einem der nächsten Filme mit von der Partie sein. Dabei könnte es sich um den dritten Teil der „Captain America“-Reihe handeln. In der Comicvorlage zu „Civil War“ ist Spider-Man ebenfalls zu finden. Marvel hat den Film für Mai 2016 angekündigt. Durch den Deal könnten umgekehrt auch andere Marvel-Figuren in Spider-Man-Filmen auftreten, erklärten die Unternehmen.

Dem Spinnenmann selbst steht unterdessen die dritte Neuauflage innerhalb weniger Jahre ins Haus: Ende Juli 2017 will Sony Pictures einen neuen Spider-Man-Film ins Kino bringen. Als Ko-Produzent wird Marvel-Studiopräsident Kevin Feige fungieren. Sony werde aber weiterhin die Filme um Spider-Man finanzieren und vertreiben und das letzte Wort bei kreativen Entscheidungen behalten, hieß es. In einer ersten Trilogie spielte Tobey Maguire („Gottes Werk und Teufels Beitrag“) 2002 erstmals die Figur des Peter Parker, der durch den Biss einer Spinne übermenschliche Kräfte entwickelt und als Superheld Spider-Man auf Verbrecherjagd geht. Regie führte Sam Raimi, der mit Horrorfilmen wie „Tanz der Teufel“ berühmt wurde.

Neuer „Spidey“-Darsteller

Zehn Jahre später brachte Regisseur Marc Webb („500 Days of Summer“) ein Reboot in die Kinos, Andrew Garfield („The Social Network“) schlüpfte für zwei Filme in die Rolle des Spider-Man. Die Zuschauer müssen sich 2017 wieder an einen neuen „Spidey“-Darsteller gewöhnen: Garfield wird sich kein drittes Mal durch New Yorks Häuserschluchten schwingen. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

Comicverfilmungen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem überaus lukrativen Markt im Filmgeschäft entwickelt. Allein die drei „Iron Man“-Filme der Marvel Studios mit Robert Downey jr. („Sherlock Holmes“) in der Hauptrolle haben weltweit über zwei Milliarden Euro eingespielt. „The Avengers“ gilt mit Einnahmen von rund 1,3 Milliarden Euro als dritterfolgreichster Film aller Zeiten. Die Fortsetzung „Avengers: Age of Ultron“ soll am 22. April in den deutschen Kinos anlaufen. Für die nächsten Jahre planen die Marvel Studios neue Filme.

Die Rechte für Verfilmungen von Superhelden-Geschichten aus dem Verlag Detective Comics (DC) liegen bei Warner Brothers. Filme wie „The Dark Knight“ waren auch für dieses Filmstudio in den vergangenen Jahren wichtige Umsatzbringer. Als Reaktion auf die Kinopläne von Marvel will DC bis 2020 zehn weitere Filme auf den Markt bringen. So treffen 2016 Batman (Ben Affleck) und Superman (Henry Cavill) in einem gemeinsamen Film aufeinander.