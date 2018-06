Southside will 2016 wieder größere Namen präsentieren

Über die zurückliegende und die kommende Festivalsaison hat Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer des Konzertveranstalters FKP Scorpio mit Kollegen aus Großbritannien, Finnland, Deutschland und der Schweiz beim Hamburger Reeperbahnfestival diskutiert. Thanscheidt, der unter anderem für das Booking der Zwillingsfestival Southside und Hurricane verantwortlich ist, deutete an, dass die Zuschauer 2016 wohl wieder mit einem attraktiveren Star-Aufgebot in Neuhausen ob Eck rechnen können.

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck hat dieses Jahr mit einer – im Vergleich zu den Vorjahren – schwächeren Bandauswahl aufgewartet. Einerseits habe das daran gelegen, dass es mit neuen Festivals am Markt mehr Mitbieter gegeben habe. Anderseits würde aber auch die Auswahl an Headliner-würdigen Künstlern abnehmen, da nachkommende Gruppen nicht mehr so leicht den Status von solchen wie etwa den Red Hot Chili Peppers erreichten. Um dem entgegen zu wirken, sei es wichtig, auch deutsche Bands zu zugkräftigen Acts aufzubauen. Die Chemnitzer Indierock-Rapper von Kraftklub und die Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z. seien Beispiele hierfür.

„Für die großen Festivals wie Southside und Hurricane braucht man nach wie vor Headliner“, ist Thanscheidt überzeugt. Als Headliner versteht man für gewöhnlich die erfolgreichsten und bekanntesten Bands eines Festivals. Beim Southside waren das in früheren Jahren Bands wie Rammstein, Prodigy, Chemical Brothers oder die Red Hot Chili Peppers. Ein Jahr mit schwächerem Line-up könne man noch durch die Beliebtheit der Marke ausgleichen – so war das Southside auch diesen Sommer ausverkauft. Im Folgejahr müsse man dem Publikum dann aber wieder mehr bieten.

Mehr Komfort für Besucher

Ohnehin, so waren sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde einig, sei es wichtig, auf die veränderten Bedürfnisse der Besucher einzugehen. So habe sich einerseits das Essensangebot auf den Festivals stark erweitert. Und auch Besucher, denen es nach etwas mehr Komfort ist, finden bei den Festivals inzwischen immer mehr entsprechende Angebote.

Beim Southside konnten sich die Besucher 2015 erstmals Tickets für das Resort-Camping kaufen. Ein Angebot mit mehr Platz, befestigten Wegen und weiteren Annehmlichkeiten. „Was das Sponsoring und den Ticketpreis angeht, haben wir limitierten Spielraum. Man kann keine Southside-Tickets für 250 Euro verkaufen“, sagt Thanscheidt. Es seien spezielle Angebote wie das Resort-Camping über die die Veranstalter neue Einnahmequellen erschließen könnten.