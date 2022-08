Sommerserie Lieblingswerke: Die Sache mit dem Bisamapfel

Das Museum Ulm ist ein großes Haus. Es besteht aus mehreren Gebäuden und vielen Abteilungen – von der Kunst über die Archäologie bis zur Stadt- und Kulturgeschichte. Da kann man sich schon mal verlaufen. Auch Barbara Bossert hatte anfangs Orientierungsprobleme. Ihr Lieblingsstück hat sie denn auch eher zufällig entdeckt: das „Bildnis des Eitel Besserer“ von Martin Schaffner. „Unglaublich, wie naturgetreu der Künstler vor allem die Fellmütze und den Rauschebart gemalt hat, man meint jedes Haar zu spüren“, schwärmt Barbara Bossert, die seit dem 1. April als Aufsicht im Museum arbeitet. Außerdem berührt es sie, wie er einen anschaut: „Der Mann wirkt müde.“ Entstanden ist das Porträt 1516, wie die Inschrift am oberen Bildrand besagt. In Ulm wird dank einer Schenkung von etwa 400 Büchern des damaligen Münsterpfarrers die Stadtbibliothek gegründet (sie gilt als eine der ältesten in Deutschland), in Bayern erlässt Herzog Wilhelm IV. das Reinheitsgebot für Bier, das bis heute besteht.

Das kleinformatige Porträt, welches im ersten Stock im sogenannten Kiechelhaus hängt, zeigt den Patrizier Besserer zu Rohr (1450-1533) beim Gebet im Alter von 66 Jahren – da galt man in jenen Zeiten schon als Greis. Das Meisterstück altdeutscher Bildkunst gehörte seit dem 19. Jahrhundert zur Ausstattung der Besserer-Kapelle im Ulmer Münster und kam 1940 in den Besitz des Museums der Stadt Ulm. Der Dargestellte war Mitglied jener bekannten Familie, die seit dem 13. Jahrhundert in der alten Reichsstadt Ulm nachgewiesen werden kann und viele öffentliche Ämter innehatte. Auch Eitel Besserer war zu Lebzeiten eine angesehene Persönlichkeit. Seit 1511 war er Mitglied im Rat der Stadt und wurde für seine Verdienste von Kaiser Karl V. mit einem Besitz in Beuren belehnt. Mit Pelzmütze und pelzverbrämten Rock trägt er eine Kleidung, wie sie dem vornehmen Stand vorbehalten war.

„Ein wichtiges Detail auf dem Gemälde habe ich erst später bei einer Duftführung entdeckt“, erzählt Barbara Bossert. Die Hände unten am Bildrand halten einen Rosenkranz aus Holzperlen, an ihm ist ein sogenannter Bisamapfel befestigt. Dieses aus Silber geschmiedete kugelförmige Gefäß wurde von der vermögenden Gesellschaft gerne getragen. „Es enthielt duftenden wohlriechenden Moschus“, erklärt die 56-jährige Aufsicht. Die Handelsmetropole Ulm war einst nicht so sauber wie heute, in den Altstadtgassen stank es nach Unrat und Abwasser. Die Mehrheit der Leute lebte auf engstem Raum zusammen, ohne fließendes Wasser, ohne Toilette. Selbst die Wohlhabenden oder der Adel haben sich nicht täglich gewaschen – geschweige denn ihre Kleidung. „Der Mantel und die Fellmütze des Eitel Besserer haben ziemlich sicher muffig und nach Schweiß gerochen – eine Probe davon gab’s auch bei der Duftführung.“ Da war dann so ein aromatisch duftendes Gefäß zwischendrin eine Wohltat für die geplagte Nase. Der Riechapfel galt je nach Inhalt aber auch ein Universalheilmittel gegen krankheitserregende Ausdünstungen in der Luft und diente zugleich als Schmuckstück.

Seit der Führung „Immer der Nase nach“, die in unregelmäßigen Abständen im Museum Ulm angeboten wird, gefällt Barbara Bossert das Besserer-Bildnis noch viel mehr als früher. „Dieser Mensch wird für mich jetzt lebendig, wenn ich ihn betrachte.“ Tatsächlich hat Martin Schaffner, zu seiner Zeit auch ein geschätzter Porträtmaler und den neuen Strömungen der Renaissance gegenüber aufgeschlossen, den Ulmer Patrizier vor allem als Mensch und nicht als Würdenträger eines Amtes dargestellt. So sprechen etwa Weisheit und Lebenserfahrung aus seinem Gesicht.

Barbara Bossert kommt nicht nur wegen ihres Lieblingswerkes gern ins Museum Ulm, sondern auch weil ihre Arbeit abwechslungsreicher ist als man denkt. So wird die gelernte Reisekauffrau jeden Tag in einer anderen Abteilung eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehören: morgens die Lichter anmachen, Luftbefeuchter mit Wasser füllen, aufpassen, dass niemand die Ausstellungsstücke beschädigt und Fragen der Besucherinnen und Besucher beantworten, wo was hängt. „Ich spreche mehr Englisch als früher im Reisebüro“, sagt sie und lacht. Vor allem jetzt in der Urlaubszeit kämen viele Touristen ins Museum Ulm. „Neulich waren Australier da und einige Skandinavier.“ Während der Schulzeit wiederum bevölkern Schulklassen samt Lehrer das Haus.

An ein Ereignis kann sich die Mutter zweier erwachsener Söhne besonders gut erinnern: „Eine ältere Dame aus dem Ruhrgebiet war extra wegen des berühmten Löwenmenschen angereist.“ Zwei Tage lang saß diese Frau auf einem Klappstuhl davor und hat die geheimnisvolle Eiszeit-Skulptur aus Mammutelfenbein „einfach nur angeschaut“.

Dass einen ganzen Tag über kein Mensch ins Museum kommt, hat die 56-jährige Aufsicht jedenfalls noch nie erlebt. Und wenn es mal ruhiger ist, dann vertreibt sie sich die Zeit mit Lesen, etwa von historischen Romanen und neuerdings auch von Künstlerbiografien. Natürlich schlendert sie zwischendrin immer wieder durch die Säle – um nach dem Rechten zu schauen, aber auch um Neues für sich zu entdecken. Schließlich hat Barbara Bossert so „ihr“ Eitel-Besserer-Porträt im Kiechelhaus gefunden.