Sommerserie Lieblingswerke: Blick auf längst vergangene Zeiten

Petra Lorinser, so viel lässt sich ohne Übertreibung sagen, hat ein Faible für Historisches. Die 56-Jährige ist seit vielen Jahren Mitglied der Museumsgesellschaft Ravensburg, dort leitet sie seit 15 Jahren die Küchenwerkstatt. Lorinser hat die Geschichte aber nicht nur zu ihrem Hobby gemacht, sondern auch zu ihrem Beruf: Seit 2009 ist sie Aufseherin im Museum Humpis-Quartier.

Seit Eröffnung im Juli 2009 präsentiert das kulturhistorische Museum der Stadt in fünf Gebäuden eines spätmittelalterlichen Wohnquartiers 1000 Jahre Stadtgeschichte, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Der Name stammt von einer Kaufmannsfamilie, die jahrhundertelang diesen Ort prägte. Die wechselnden Ausstellungen des Museums betrachten zeitgeschichtliche Hintergründe und Zusammenhänge, so sind die Ausstellungsstücke immer auch in ihren zeitlichen, überregionalen Kontext eingebettet.

Führt Lorinser den Besucher durch das Museum, merkt man ihr die Begeisterung für den Beruf rasch an. Im mit Glas überdachten Innenhof stehend deutet sie auf die mittelalterlichen Häuschen und sagt, „das ist unser Prunkstück“. Über die Jahre wurden die Bauten sorgfältig restauriert, heute ist die alte Substanz gut zu erkennen. Die Häuserzeile auf der rechten Seite des Innenhofs kennt die 56-Jährige noch als einstmals genutzte Wohnhäuser. Und erzählt von den Toiletten, die damals auf der Außenseite der Wohnungen in kleinen Abtritten angebracht waren. Kaum vorzustellen, dass Menschen so noch vor wenigen Jahrzehnten in Ravensburg gewohnt haben.

Bis man zum Lieblingsstück Lorinsers gelangt, dauert es aber eine Weile. Erst einmal gilt es, das Humpis Quartier in seiner Gänze zu erleben. Etwa die herrschaftliche Bohlenstube mit gewölbter Decke und Wandvertäfelung in schwarz eingefärbtem Holz und Erker – der Hauptwohnraum des Kaufmanns Hans Humpis und seiner Frau Ursula. Die Humpis gehörten im Spätmittelalter zu den erfolgreichsten Kaufleuten des Kontinents: 1380 schloss man sich mit den Familien Mötteli von Buchhorn und Muntprat von Konstanz zur Großen Ravensburger Handelsgesellschaft zusammen.

Diese verfügte über ein internationales Handelsnetzwerk, von Ravensburg aus wurden Tücher und Stoffe bis nach Spanien und Italien gehandelt. Auch Gewürze aus der ganzen Welt wurden gekauft und verkauft. Die Humpis waren dabei die bedeutendsten Mitglieder der größten deutschen Handelsgesellschaft. 1530 erlöscht sie dann plötzlich, nachdem die Mitglieder es vorzogen, dass adlige Leben samt Landsitzen nachzuahmen, anstatt in kaufmännische Neuerungen wie dem Bankwesen oder dem Handel mit Amerika oder Indien zu investieren.

Lorinser kennt die Geschichte der Familie natürlich. So, wie Geschichten zu Hunderten anderen Objekten im Humpis Quartier. Ihr Lieblingsstück genießt derzeit eine prominente Position – dem ist jedoch nicht immer so. „Normalerweise hängt es in der kleineren Textilausstellung an einer Wand.“ Jetzt aber befindet es sich an der Spitze eines Raums der laufenden Sonderausstellung zum Klimawandel in Ravensburg, „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän“.

Und dort ist das Objekt kaum zu übersehen: Mehr als mannshoch, über einen Meter breit, verschiedene Grün-, Braun- und Beigetöne zeichnen eine idyllische, prosperierende Region. Es handelt sich um eine Karte mit Auszügen aus der Landschaft Oberschwabens, gemalt von Johannes Andreas Rauch. Darauf zu sehen ist das frühneuzeitliche Stadtbild Ravensburgs, mit seinen prägenden Türmen, den Bürgerhäusern und einer mächtigen Stadtmauer. Und auch Ortschaften wie Weißenau.

Rauch kam im späten 16. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Österreichs zur Welt. Er gilt als wichtiger Repräsentant der süddeutschen Landtafelmalerei. „Landtafel des Gebietes des Klosters Weissenau und der Stadt Ravensburg“ heißt das Werk welches Lorinser so fasziniert. Das Gebiet das von ihm kartographiert wurde, beging er wohl vorher ausführlich und fertigte dabei detaillierte Skizzen der Örtlichkeiten an. So gelang ihm der Detailreichtum seiner Kartenwerke. Einzelheiten wie Baumgruppen, Gewässer, Felder, Pfade, Gehöfte, Städte sind darauf zu erkennen.

Die Tafelkarten Rauchs gelten über ihren kartographischen und künstlerischen Wert hinaus als wichtige historische Quellen: Wenn es etwa um Flurnamen oder zeitgenössische Baukunst geht. Auf der Karte im Humpis Museum gibt es auch vier Gesichter. In jeder Himmelsrichtung ist ein engelartiges Antlitz zu sehen, das Wind erzeugt. Sein Ausatmen ist dann beispielsweise „Aurora. Ost Südwind“. Nur ein augenfälliges Detail von vielen. „Ich bin gebürtige Ravensburgerin“, erzählt die 56-Jährige, „und heute wohne ich in Weißenau. Es ist ein jahrhundertealtes, wunderschönes Abbild der Landschaft meiner Heimat. Wenn man sich in dieses Werk vertieft, erzählt es einem viel über das Leben in Oberschwaben.“ Während Lorinser ihre Begeisterung über die Landtafel schildert, zeigt sie mit dem Finger immer wieder auf Details des enormen Bildes.

Als Aufseherin kommt Lorinser immer wieder an der Karte vorbei. Mehr als 8000 Schritte legt sie am Tag nach eigenen Angaben im Museum zurück. Dabei kümmert sie sich, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, um Anliegen der Besucher. Und um die historischen Objekte. Sie hat – eine Plattitüde, aber dennoch wahr – ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.