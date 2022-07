Sommerfestspiele Baden-Baden: Lustwandeln in der Sommerhauptstadt

„Johannes kam heute Abend und spielte mir den ersten Satz seiner zweiten Symphonie D-Dur vor, der mich hoch entzückte. Ich finde ihn in der Erfindung bedeutender als den ersten Satz der ersten Symphonie“, notiert Clara Schumann in ihrem Haus in Lichtental bei Baden-Baden am 3. Oktober 1877 in ihr Tagebuch. Sie prophezeit dem Werk „durchschlagenden Erfolg“ – und sollte Recht behalten.

Im Festspielhaus Baden-Baden wird Brahms neu interpretiert

Seit der Uraufführung am 30. Dezember 1877 in Wien ist das Werk Brahms‘ beliebteste Symphonie geblieben. Wenn nun das Festspielhaus Baden-Baden die Interpretation von Brahms Zweiter mit dem Chamber Orchestra of Europe (COE) unter Yannick Nézet-Séguin auf Großbildleinwand in den Klosterhof der Cistercienserinnen-Abteil Lichtental überträgt, dann kehrt die Symphonie an ihren Ursprungsort zurück.

Aber auch musikalisch hat der kanadische Dirigent den Anspruch, historischen Ballast abzuwerfen und den Kern der Komposition freizulegen. Dafür hat er die Streicherbesetzung verschlankt – gerade mal neun erste Violinen sitzen auf der Bühne des Festspielhauses, die übrigen Register bis hin zu den vier Kontrabässen sind ebenfalls stark verdünnt.

Der behutsam musizierte Beginn des Kopfsatzes erinnert an einen Sonnenaufgang; die Holzbläser müssen nicht forcieren, um gehört zu werden. Der Solohornist Martin Schöpfer lässt sein Instrument singen. Aber auch das Brodeln unter der Oberfläche ist beim von Konzertmeisterin Lorenza Borrani aktiv geführten COE zu spüren.

Aus dem Adagio non troppo macht Nézet-Séguin ein kammermusikalisches Juwel. Im Finale lässt der Dirigent die Leinen los und führt die Symphonie mit strahlendem Blech zu einem triumphalen Ende, bevor er zu den Ovationen des Publikums auf die Knie fällt.

Brahms kannte Clara Schumann bereits als junger Mann

Zuvor hatte die italienische Pianistin Beatrice Rana bei ihrem Festspielhaus-Debüt Robert Schumanns Klavierkonzert klanglich veredelt und einen Bogen gespannt zwischen nach innen gerichteter Sehnsucht zu Beginn und extrovertierter Virtuosität im Finale. Auch bei ihrer Interpretation des von Clara Schumann 1845 in Dresden uraufgeführten Konzertes ist in den waghalsigen Akkordbrechungen jeder Ton hörbar.

Die Schumanns hatte der zwanzigjährige Brahms 1853 bei einem Besuch in Düsseldorf kennengelernt. Da hatte die vierzehn Jahre ältere Clara schon sechs Kinder. Mit dem enthusiastischen Aufsatz „Neue Bahnen“ machte Robert Schumann Johannes Brahms schlagartig bekannt, bevor er sich wenige Monate später in den Rhein stürzte und zwei Jahre danach in der Nervenheilanstalt Endenich verstarb.

Clara Schumann wurde für Brahms zur „innigst geliebten Freundin“ – und war auch der Grund, warum er sich zwischen 1865 und 1876 fast jeden Sommer zwischen Mai und Oktober in einer Lichtentaler Wohnung, dem heutigen Brahms-Haus und Sitz der Brahms-Gesellschaft, einmietete – nur ein paar Hundert Meter entfernt von Clara Schumann. Auf Spaziergängen in der Lichtentaler Allee ließ er sich Melodien einfallen, wie er in Briefen berichtet. Seine Kompositionen zeigte er zuerst der geliebten Clara.

Die Sommerfestspiele Baden-Baden machen lokale Musikgeschichte erlebbar

Die Sommerfestspiele „La Capitale d‘ Été“ (Die Sommerhauptstadt) machen diese lokale Musikgeschichte vor Ort erlebbar und setzen thematisch auch die nächsten Jahre auf das 19. Jahrhundert in Baden-Baden und auf Yannick Nézet-Séguin. Damit ist die Stadt der einzige europäische Ort, an dem der musikalische Direktor der Metropolitan Opera New York (MET) und des Philadelphia Orchestra zwei Wochen am Stück zu erleben ist.

Hier sitzt der charismatische, energiegeladene Dirigent auch am Klavier und spielt mit Beatrice Rana beseelt und differenziert Johannes Brahms‘ Walzer für vierhändiges Klavier op. 39, wie an einem Samstagabend Anfang Juli.

Seine erste Symphonie, die die Sommerfestspiele eröffnete, wurde ebenfalls in Baden-Baden vollendet. Nézet-Séguin arbeitet mit dem COE das Kämpferische dieses Werkes heraus, an dem der Komponist 16 Jahre geschrieben hatte. Auch hier wird die Verwobenheit der Motive deutlicher hörbar als gewöhnlich.

Und wenn zum Schluss das Alphornthema, mit dem der Komponist einst Clara mit einer Postkarte aus dem Alpenurlaub grüßte, die Konflikte des Finales löst, dann wurde vielleicht auch die verehrte Freundin, die das Werk kritisch sah, damit versöhnt.