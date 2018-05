„Solo: A Star Wars Story“: Neues Abenteuer der Weltraumsaga

Zum „Star Wars“-Imperium gehören längst nicht mehr nur Filme der offiziellen Trilogien. So kam vor zwei Jahren „Rogue One: A Star Wars Story“ in die Kinos - das Spektakel erzählte eine ausgekoppelte Vorgeschichte zu den Rebellen.

Nun folgt „Solo: A Star Wars Story“, erneut ein sogenanntes Spin-off. Dieses Mal stehen zwei der bekanntesten Charaktere im Mittelpunkt: Das Werk fokussiert darauf, wie der junge Han Solo einst auf seinen künftigen Copiloten und treuen Wegbegleiter Chewbacca stieß.

Gespielt wird Han Solo von dem bisher noch unbekannten US-Amerikaner Alden Ehrenreich. Eine weitere Rolle hat Emilia Clarke, die in der Rolle der Daenerys Targaryen in der TV-Serie „Game of Thrones“ berühmt wurde. Regie führte Ron Howard, der mit „A Beautiful Mind“ einst zwei Oscars gewann.

Solo: A Star Wars Story, USA 2018, 135 Min., FSK o.A., von Ron Howard, mit Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke.

Solo: A Star Wars Story