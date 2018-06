So tanzt man in Böhmen

Böhmen steht im Mittelpunkt des Bodenseefestivals. Und böhmisch war auch das Tanztheater. Das Tschechische Nationalballett präsentierte am Montag und Dienstag im Graf-Zeppelin-Haus zwei Choreographien seines künstlerischen Leiters Petr Zuska und eine des berühmten Landsmanns Jirí Kylián. Es war ein stimmiger und facettenreicher Abend. Dirigent Václav Zahradnik aus Prag hatte dazu mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz einen Teil der ersten Symphonie von Gustav Mahler und mit den Bläsern und Schlagwerkern Martinus „Feldmesse“ einstudiert. Besondere Akzente setzten die Volksmusikgruppe Hradišt’an und Kühns Männerchor.

Ganz neoklassisch mit Spitzenschuhen, taubenblauen, silbergrauen und weißen Kostümen mit gerüschten Röcken für die Frauen und weiten Flatterärmeln bei den Herren fasst Petr Zuska seine Choreographie zu Mahlers erster Symphonie. Hebungen, Drehungen sind oft in der Diagonale nach (vom Zuschauer aus) links ausgerichtet, man erlebt die Auftritte der sechs Paare in der Gruppe und der drei Solistenpaare als großen Fluss der Bewegung, sehr ästhetisch, sauber gesetzt und der Musik nachempfunden. Und Mahlers Musik mit den Vogelrufen, den Liedmelodien, den Fanfaren, dem Trauermarsch und dem Lied vom Lindenbaum klingt authentisch böhmisch. Der Komponist kommt ja aus dem mährischen Kalischt und ist in Iglau aufgewachsen, die heimische Blaskapelle gehörte zu seinen frühen Prägungen. Leider hat Zuska nur einen Satz vertanzt.

Eine Überraschung gab es zu Beginn des zweiten Teils: Die Volksmusikgruppe Hradišt’an hatte, bevor sie die Tänzer in „Oh Love“ begleitete, einen eigenen Soloteil mit Liedern aus Böhmen und Mähren, musizierte herzerwärmend und schwungvoll auf Geige, Bratsche, Bass, Cymbal, Klarinette, Drehleier, Krummhorn, Blockflöte und Trommeln und bildete dazu noch ein Vokalensemble: eine sympathische Truppe mit melancholischen Liedern und frechen Polkas. Selbst ein Sanctus verwandelt sich bei ihnen in einen freudigen Walzer.

Stark im Ausdruck

Zuskas Choreographie zu ihrer Musik vereint ebenfalls ausdrucksvollen, sehnsüchtigen Tanz mit stilisierten Folkloreelementen. Zum Auftritt von einer Solistin und zwei Paaren kann man sich unterschiedlichste Geschichten voll Lebensfreude, spielerischen Ringkämpfen bei den Männern, Paarbegegnungen und Poesie vorstellen.

Schließlich Martinus „Feldmesse“, 1939 für den Männerchor und die Musikkapelle eines Freiwilligenkorps des tschechoslowakischen Widerstands komponiert. Jirí Kylián hat die Messe, in der nicht liturgische Texte, sondern teils patriotische Dichtungen vertont sind, bereits im Jahr 1980 für sein Nederlands Danse Theater choreographiert und den eindringlichen Appell in Bewegung verwandelt. 12 Männer verschmelzen zu einer Einheit, Soldatendrill wird zitiert, immer mehr aber werden Opferhaltung, Passion, Beklemmung spürbar. Gruppendynamik und ausdrucksstarke Soli, dazu die eindrucksvollen Stimmen von Kühns Männerchor, dem Orchester und dem Baritonsolisten wirken auf faszinierende Weise zusammen. Jubel für einen vielseitigen Tanzabend.