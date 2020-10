So laufen die 37. Baden-Württembergischen Literaturtage ab

Geplant sind knapp 150 Veranstaltungen, darunter Lesungen, Poetry-Slams, literarische Spaziergänge, Literaturgespräche, Schulveranstaltungen und Schreibwettbewerbe. Offiziell los geht es damit am Samstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr mit einer Eröffnungsfeier in der Leutkircher Festhalle, die live übertragen wird. Die Literaturtage enden knapp vier Wochen später, am 14. November, mit einer Lesung des Autors Wladimir Kaminer in der Stadtbücherei Wangen, Start ist um 20 Uhr.

