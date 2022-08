So ist die neue Star-Wars-Serie „Obi-Wan Kenobi“ auf Disney Plus

Der Weltraum, unendliche Weiten ...“ So wird eigentlich jede Folge der hierzulande als „Raumschiff Enterprise“ bekannten „Star Trek“-Serie eingeleitet. Doch der Satz passt auch bestens auf den aktuellen Stand des „Krieg der Sterne“-Universums, das sich seit der Übernahme durch den Disney-Konzern schier endlos auszudehnen scheint.

Dabei scheinen Serien zunehmend einen den Kinofilmen ebenbürtigen Status einzunehmen, wie die gerade zu Ende gegangene erste Staffel von „Obi-Wan Kenobi“ belegt hat. Diese kann mit bekannten Darstellern aus den Original-Filmtrilogien wie Ewan McGregor und Hayden Christensen punkten, während gleichzeitig neue Figuren eingeführt werden, die in Zukunft auch eigenständige Abenteuer erleben könnten.

Fans kritisieren Disney für seinen Umgang mit Star Wars

Mancher Fan mag beklagen, Disney würde die Kultkinoserie maßlos ausschlachten, seit der Konzern vor einem Jahrzehnt die Rechte von Schöpfer George Lucas erworben hat. Da lässt sich dagegenhalten, dass das „Star Wars“-Universum von Anfang an auf Expansion ausgelegt war. So versah Lucas den 1977 erschienenen ersten Film „Eine neue Hoffnung“ gleich frech mit dem Zähler „Episode IV“.

Vielleicht war dies damals auch ein Kniff, um dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, direkt in einen schon seit geraumer Zeit währenden Konflikt zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht einzusteigen. Ab dem Jahr 1999 startete dann aber tatsächlich eine Trilogie, die die früheren Ereignisse erzählte, ein sogenanntes Prequel.

Dennoch blieb noch reichlich Raum zwischen dem „Star Wars“-Debüt und den drei nachgeschobenen Vorgängern und in diese Lücke stößt nun „Obi-Wan Kenobi“. Im Film von 1977 verkörperte Schauspiellegende Alec Guinness die Rolle des Jedi-Meisters, in den Vorläufern Ewan McGregor („Trainspotting“). Der kehrt nun für die Serie auf der gleichmamigen Streaming-Plattform des US-Konzerns in seine Rolle zurück, ebenso wie Hayden Christensen als Anakin Skywalker.

In „Obi-Wan Kenobi“ muss der Jedi seinen Glauben wiederfinden

Der war einst Obi-Wans Schützling, wandte sich aber der dunklen Seite der Macht zu und wurde zum berüchtigsten Helmträger der Filmgeschichte, Darth Vader. Die schwarze Ganzkörperuniform sieht nicht nur bedrohlich aus, sondern ist auch eine Notwendigkeit, nachdem sich Anakin im – bislang – finalen Duell mit Kenobi in einem Vulkan schwerste Verletzungen zugezogen hatte.

Dass sein Musterschüler nun zum grausamen dunklen Lord der Galaxis geworden ist, der selbst vor dem Mord an Kindern nicht zurückschreckt, hat Obi-Wan zu einem gebrochenen Mann gemacht. Er führt unter dem Decknamen Ben auf dem Wüstenplaneten Tatooine ein einsames Leben und wacht über den Skywalker-Sohn Luke, der dort ohne Wissen des Vaters bei einer Familie untergebracht wurde.

Doch das Imperium jagt gnadenlos seine Widersacher. Vor allem die „dritte Schwester“ Reva (Moses Ingram, „Das Damengambit“), früher selbst eine angehende Jedi-Ritterin, hat es auf Kenobi abgesehen. Um ihn aus der Deckung zu locken, kidnappt sie die sehr junge Prinzessin Leia Organa (Vivien Lyra Blair), Lukes Zwillingsschwester, von deren Existenz Vader ebenfalls nichts weiß.

„Obi-Wan Kenobi“ auf Disney Plus hat Stärken und Schwächen

So weit die Rahmenbedingungen, die mit den etablierten Zutaten des „Star Wars“-Universums aufgefüllt werden: Verfolgungsjagden, exotische Planeten, Lichtschwertduelle, bedeutsam geraunte Weisheiten und eine gute Prise Humor. So ähnlich funktionierten bereits die beiden Disney-Serien „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“.

Im Unterschied zu diesen stehen hier allerdings zentrale Charaktere der Sage im Mittelpunkt, während Kopfgeldjäger Fett in den Filmen nur für einige Minuten vorkam und insgesamt vier Sätze sagte. Dies ist allerdings Stärke und Schwäche zugleich: Die Figuren sind etabliert und nicht nur für Fans ist es ein spannendes Gefühl, Kenobi und Vader nocheinmal aufeinandertreffen zu sehen. Und die junge Leia ist wirklich ausgesprochen passend besetzt.

Andererseits weiß man eben auch sehr genau, was ihnen als Nächstes passiert und dass sie zum Beispiel sicher nicht sterben werden. Eine Randfigur wie der Kopfgeldjäger Mandalorian bietet da weitaus mehr Entwicklungspotenzial.

„Star Wars“ könnte ins Kino zurückkehren

Hier übernimmt Reva diese Rolle – lange bleiben ihre Motive im Dunkeln. Die ambivalente Figur kam bei den Fans überwiegend gut an, sodass schon spekuliert wird, ihr eine eigene Serie zu spendieren. Bis zur endgültigen Entscheidung ist der Produktionskalender allerdings schon gut gefüllt: Bereits am 21. September dieses Jahres startet die Serie „Andor“, die vor den Ereignissen des Films „Rogue One“ angesiedelt ist – das Prequel eines Prequels gewissermaßen. Nächstes Jahr sollen die Serie „Ahsoka“ und die dritte Staffel von „The Mandalorian“ folgen.

Darüber hinaus hat Disney weitere Serien angekündigt, darunter „Lando“, „Skeleton Crew“ und „The Acolyte“ sowie mehrere animierte Produktionen.

Und auch auf der großen Leinwand soll der Krieg der Sterne zurückkehren, wobei hier die Informationslage noch recht unbeständig ist – der erste Teil einer neuen Trilogie von Regisseur Taika Waititi („5 Zimmer Küche Sarg“) soll nach derzeitigem Stand Ende 2023 in die Kinos kommen. Die Grenzen des „Star Wars“-Universums werden somit noch auf lange Zeit nicht vollständig ausgelotet werden.