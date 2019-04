So gut klingt Unabhängigkeit

Sie haben ihr Geld gut investiert, die 285 Unterstützer, die mit ihrem finanziellen Einsatz das zweite Album der 27-jährigen Hamburgerin Vivie Ann, „When The Harbour Becomes The Sea“ (My Oh My Records), ermöglichten. Denn der Longplayer brilliert mit einem vielseitigen Stilmix, empathischen Kompositionen und ausgeklügelten Arrangements. Und einer Stimme, die keinen Vergleich scheuen muss.

„Es ist Zeit für ein neues Album! Wir möchten weiterhin unabhängig sein und unseren eigenen Weg abseits der Mainstream-Industrie gehen.“ So kündigte Vivie Ann im Januar 2018 den Wunsch nach einem neuen Album auf einer Crowdfunding-Plattform an. Zwei Monate später waren die gewünschten 30 000 Euro zusammengekommen – und die Hamburgerin ging mit ihrer Band ins Studio. Nun veröffentlichte sie auf ihrem eigenen Label den Longplayer mit zwölf bestechend guten Poptracks, die von ihr geschrieben, komponiert und arrangiert wurden. Bereits bei ihrem ersten Album „Flowers & Tigers“ (2016) wollte sich Vivie Ann nicht von großen Plattenfirmen fremdbestimmen lassen und sammelte Geld und Unterstützer via Crowdfunding. Und sie nutzt ihre Kontakte zu Produzenten wie Tobias Siebert von Kettcar und Juli oder Willy Löster von Joris und Leslie Clio, um ihre Songideen zu verwirklichen.

Abwechslungsreicher Indie-Pop

Herausgekommen sind jetzt zwölf Indie-Pop-Nummern, die mal folkiger („Survior“), mal souliger („Loverboy“), mal rockig („Euphoria“) oder auch als melancholische Ballade („Windmills“) daherkommen.

Ihnen allen gesamt ist der fantastische Sound, der die Stimme von Vivie Ann untermalt. Die klingt mal zerbrechlich, dann wieder kämpferisch – gleichgültig welche Höhen oder Tiefen sie erklimmt. Eben diese besingt sie auch auf dem neuen Album, wie schon der Titel verrät: das Chaos, wenn der vermeintlich sichere Hafen zur stürmischen See wird, wenn einem der vermeintlich sichere Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn Wellen über einen tosen und hereinbrechen und der Abgrund einen hinabzieht.

Wer eine so klare Vorstellung davon hat, wie die eigenen Songs gespielt und abgemischt werden sollten und wer dies derart professionell verwirklicht wie Vivie Ann, dem bleibt zu wünschen, dass sie sich treu bleibt und auch für ein drittes Album viele Unterstützer findet.

Anspieltipps: „Cold Water“, „Loverboy“, „Euphoria“ und „Until My Arms Break“.