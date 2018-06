Sinnlose Suche nach dem Sinn des Lebens

Einige Filmemacher sind so außergewöhnlich, dass sie selbst noch im Scheitern grandios sind. „Monty Python“-Mitglied Terry Gilliam ist sicher so ein Fall. Denn selbst wenn er an der Verfilmung von „Don Quijote“ seit 16 Jahren spektakulär scheitert, bringt er immer wieder andere Filmjuwele ins Kino. Nun also „The Zero Theorem“, in dem er wieder eine faszinierende Welt voll unzähliger bizarrer Details erschaffen hat.

Immer weitermachen, auch wenn das Leben absurd ist und die Umstände gegen einen sind – das ist auch die Maxime vieler Gilliam-Charaktere. Computergenie Qohen Leth (Christoph Waltz) ist allerdings näher am Zusammen- als am Durchbruch: Wenn er nicht zur Arbeit gehen muss, lebt er wie ein Eremit in einer verlassenen Kirche. Seine einzige Hoffnung besteht im Warten auf einen Anruf, der ihm den Sinn des Lebens erläutern soll.

Ironischerweise besteht seine aktuelle Aufgabe darin, genau das Gegenteil zu belegen. Qohen soll das titelgebende „Zero Theorem“ erforschen, wonach das Universum eher keinen Sinn ergibt. Dafür erlaubt ihm das mysteriöse „Management“ (Matt Damon), von zu Hause aus zu arbeiten und stellt ihm eine Reihe ungewöhnlicher Charaktere zur Seite: die virtuelle Psychotherapeutin „Dr. Shrink-Rom“ (Tilda Swinton), Teenager-Genie Bob (Lucas Hedges) und das Party-Mädchen Bainsley (Mélanie Thierry). Vor allem letztere schafft es, den Eigenbrötler, der von sich stets im Plural spricht, aus seiner Isolation zu locken.

Die Ohnmacht des Individuums, düstere Überwachungsstaaten und eine Technik, die gleichzeitig modern und antiquiert wirkt – all das erinnert natürlich an Giliam-Klassiker wie „Brazil“ und „12 Monkeys“. So kann „The Zero Theorem“ als Abschluss dieser „Orwell-Trilogie“ gesehen werden, wenn auch nicht als deren Höhepunkt. Denn viele der Elemente wirken wie eine Wiederholung früherer Ideen, nur mit kleinerem Budget gedreht. Dass Gilliam nichts komplett Neues abliefert, sei dem 74-jährigen Regisseur zugestanden. Beeindruckend bleibt aber, wie er mit sichtlich begrenzten Mitteln eine Bildgewalt entwickelt, die anderen Filmemachern mit weit größerem Budget nicht gelingt.

Das wissen auch die prominenten Darsteller zu würdigen, die bei dem in Rumänien gedrehten Film für eine verhältnismäßig kleine Gage aufspielten. Vor allem Christoph Waltz stürzt sich mit Leidenschaft in seine Rolle und verleiht seinem Qohen neben der tragischen gelegentlich eine komische Note.

Auch wenn „The Zero Theorem“ eher ein kleineres Projekt im Gilliam-Kosmos bleiben dürfte, können sich Fans damit das Warten auf „Don Quijote“ verkürzen. Denn den Kampf gegen die Windmühlenflügel hat der Regisseur nach wie vor nicht aufgegeben. Ab Januar 2015 soll wieder gefilmt werden.

The Zero Theorem. Regie: Terry Gilliam. Mit Christoph Waltz, David Thewlis, Mélanie Thierry, Tilda Swinton, Matt Damon. USA/Großbritannien/Rumänien 2013. 107 Minuten.